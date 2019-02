Milano Torna ad Anteprime… e non solo! il genio di William Shakespeare

Simone Cristicchi - 'innamorato' dei Castelli Romani : torna sul palcoscenico a Milano : Il noto cantautore romano Simone Cristicchi, oltre ad essere noto per i suoi brani musicali, è famoso anche per il suo amore verso i Castelli Romani. Il cantante romano, infatti, vive da ben dieci anni con sua moglie e i suoi due figli ad Ariccia, paese appunto dei Castelli e in un’intervista con a la Repubblica dichiara che non sceglierebbe mai di tornare a vivere a Roma, poiché la vita in città è schiacciante. Il cantautore, inoltre, dopo ...

EMilano Sala - il cugino : 'È stato ucciso - cosa non torna sulla sua morte' : Non solo le insinuazioni della fidanzata. Ora, della morte di Emiliano Sala - il calciatore 28enne disperso lo scorso 21 gennaio e ritrovato nella manica - ne parla anche il cugino. Lo ha fatto in ...

SI RAFFORZA L'ASSE ITALIA-CINA : Fashion Haining torna a Milano e porta in passerella Zlfzss : ... marchio registrato in Francia nel 2015 dal creative director Lei Zhang e nell'orbita del gruppo Foor , protagonista il 21 febbraio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in via san Vittore 21. Lo ...

Il Blue Man Group torna in Italia a marzo - due tappe a Milano e Firenze : Ironia e ritmi tribali, sonorità techno e body art, percussioni con tubi in pvc e gag da cinema muto. Dopo 25 anni di performance che hanno conquistato oltre 35 milioni di persone nel mondo, i tre ...

Mia Photo Fair torna a Milano dal 22 al 25 marzo : torna a Milano dal 22 al 25 marzo Mia Photo Fair , la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più ...

Basket - Coppa Italia : incubo Milano La Virtus Bologna torna grande : Aveva vissuto un incubo, un anno fa, facendosi prendere a pallate da Cantù , ha rivissuto un orribile déjà vu, ieri sera, mostrando di nuovo il suo lato peggiore. Eliminata nei quarti di Coppa Italia, ...

Lautaro Martinez segna - l’Inter torna a Milano con tre punti : Missione compiuta. L’Inter torna da Vienna con una vittoria per 1 a 0 in casa del Rapid nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, risultato positivo in vista del ritorno in programma giovedì 21 febbraio a Milano.Decisivo come a Parma El Toro Lautaro Martinez, che sul finire del primo tempo conquista e trasforma il calcio di rigore che determina la partita.Primo Tempo Rapid Vienna – InterLa gara prende il via ...

Le mille bolle blu tornano a Milano al Teatro Libero : A dieci anni dal debutto (al Teatro Montevergini di Palermo nel novembre 2008) Le mille bolle blu, il monologo scritto

Torna il festival di Iperborea a Milano : Dal 21 al 24 febbraio ci sarà la quinta edizione dei Boreali, il festival dedicato alla cultura dell’Europa del Nord (con dentro una cosa del Post)

Aldo - totalmente cieco - torna a vedere in 24 ore : l’intervento record è durato 2 ore a Milano : torna a vedere in 24 ore: l’intervento record è durato 2 ore a Milano di Zeina Ayache Aldo era totalmente cieco e dopo l’operazione record a cui si è sottoposto… L'articolo Aldo, totalmente cieco, torna a vedere in 24 ore: l’intervento record è durato 2 ore a Milano proviene da Essere-Informati.it.

Volley – La Revivre Axopower Milano Torna a lavoro in vista dell’8ª giornata di ritorno : le sensazioni di Marco Izzo : Riprende il lavoro della Revivre Axopower che prepara l’anticipo di sabato contro i toscani: il commento di Marco Izzo Ultimi momenti di riposo per la Revivre Axopower Milano che ad inizio settimana è tornata in palestra per riprendere il lavoro in vista dell’anticipo dell’ottava giornata del girone di ritorno della Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, il 16 febbraio (ore 20.30), arriva infatti l’Emma Villas Siena per una sfida che ...

Fondazione FS a BIT Milano. Cantamessa : "Rami secchi tornano verdi con turismo nuovo" : BIT, ovvero Borsa Internazionale turismo di Milano , piattaforma fondamentale cui fanno riferimento tutti gli specialisti del settore turismo, e non solo. Tra i 1300 espositori che dal 10 al 12 ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...