Migranti | Frontex | in Italia numeri più bassi dal 2012

Migranti - Frontex : -80% arrivi nel 2018 : 20.02 Nel 2018 è calato dell'80%, rispetto al 2017, il numero di Migranti che attraverso il Mediterraneo centrale ha raggiunto l'Italia. Gli arrivi sono stati poco più di 23.000, secondo le stime di Frontex . Il dato registrato su quella rotta ha portato a un calo complessivo di un quarto degli attraversamenti irregolari (150.000) alle frontiere esterne dell' Ue rispetto al 2017, toccando il livello più basso in 5 anni. Per il secondo anno ...

Frontex - in Italia arrivi in calo dell'80% : ora i Migranti scelgono la Spagna : Il 2018 si è chiuso con un calo record degli ingressi illegali nell'Unione Europea. A drilo sono i dati diffusi da Frontex , che ha stimato in 150mila il numero dei migranti che hanno attraversato ...