Meno tablet in aula e a casa | più tempo all’aria aperta | le proposte cinesi per salvare

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La provincia cinese di Zhejiang (nella parte orientale del Paese) ha proposto un provvedimento che vieta agli insegnanti di assegnare compiti ada svolgere con app per smartphone e. Molto meglio dare compiti da fare con carta e penna. Non è l’unica provincia cinese a prendere in considerazione una misura del genere. Il motivo? Troppi studenti sono miopi, e le percentuali stanno crescendo in maniera preoccupante.In Cina le app per studiare sono piuttosto popolari, soprattutto quelle per l’apprendimento della pronuncia inglese. È abbastanza comune, poi, l’assegnazione dei compiti amediante app diffuse come WeChat o QQ (alter ego di WhatsApp). Anche su quest’ultimo punto le autorità educative nazionali intendono intervenire: c’è la proposta di vietare agli insegnanti l’uso delle app per assegnare i compiti aFoto: ...