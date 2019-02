Juve | Khedira operato al cuore | Tutto bene | tornerò dopo un breve riposo

Juventus - il messaggio speciale di Khedira per i tifosi e la squadra : TORINO - Khedira ha scritto un messaggio su Instagram per ringraziare e tranquillizzare i tifosi della Juventus dopo l'operazione al cuore cui si è sottoposto per correggere una leggera aritmia ...

Juventus - Khedira operato tutto ok : torna tra un mese : Sami Khedira è stato operato con successo in mattinata. Intervento di ablazione per il tedesco, che non è partito insieme alla squadra a causa dell'aritmia atriale accusata nella giornata di ieri. Il ...

JuveNTUS - KHEDIRA MALATO DI CUORE/ Stop di 30 giorni per aritmia atriale : KHEDIRA ha problemi a CUORE: un'aritmia atriale costringerà il centrocampista della JUVENTUS allo Stop. Intervento ok, rientro tra un mese.

Juventus : problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita : Juventus: problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita Un fulmine a ciel sereno. Un’espressione azzeccata per descrivere il momento della Juventus in questa fase così delicata della stagione, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sami Khedira, centrocampista tedesco della Vecchia Signora, durante l’allenamento di ieri ha riscontrato problemi respiratori che hanno mandato ...

Juve - Khedira è stato operato : stop per 30 giorni - intervento riuscito : Sami Khedira è stato operato al cuore nella mattinata di oggi in seguito al problema di aritmia atriale riscontrato nei giorni scorsi. Il calciatore della Juventus, ovviamente, non è partito con il resto della squadra per la trasferta di Champions League a Madrid. Il centrocampista bianconero si era fermato, infatti, nel corso dell'allenamento di ieri ed è stato subito assistito dallo staff medico della Continassa. Khedira è rimasto, dunque, a ...

Juventus - Khedira : operazione al cuore riuscita - rientra fra un mese : La Juventus ha reso noto che «Sami Khedira è stato sottoposto, a opera del professor Fiorenzo Gaita, consulente di J - Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus ...

Juventus - Khedira operato al cuore starà fuori un mese : Marchisio lo incoraggia : Ieri Sami Khedira non è partito alla volta di Madrid insieme alla Juventus a causa di un problema al cuore. Il tedesco, questa mattina, è stato immediatamente operato e l'intervento è perfettamente riuscito. Adesso Khedira dovrà fare una breve convalescenza e poi potrà riprendere la propria attività. Dunque il centrocampista dovrà riposarsi un po' dopo l'operazione al quale è stato sottoposto dal professor Fiorenzo Gaita. La Juve al termine ...

Juve - Khedira : piccolo intervento al cuore per risolvere l'aritmia - stop di almeno un mese : Era stato lo stesso Massimiliano Allegri ad annunciare lo stop di Khedira, nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus: "Sami non è stato convocato, la sua assenza pesa, ci fa ...

Juve : Khedira operato - torna tra un mese : ANSA, - TORINO, 20 FEB - Sami Khedira è già stato sottoposto a un intervento mininvasivo al cuore per l'ablazione dell'aritmia atriale scoperta ieri. Il centrocampista tedesco - informa la Juventus- "...

Juventus - ok l'intervento su Khedira. Ora uno stop di 30 giorni per l'aritmia : Sami Khedira. Getty Sami Khedira è stato già operato a Torino. l'intervento tecnicamente si chiama "ablazione", una piccola bruciatura all'interno del cuore che genera una cicatrice. Questa cicatrice ...

Juventus - buone notizie per Khedira : tra un mese di nuovo in campo : TORINO - buone notizie per Sami Khedira dopo la mancata convocazione di ieri a causa di un'aritmia cardiaca che aveva messo in apprensione l'ambiente juventino a poche ore dagli ottavi di andata ...

Juventus - Bentancur al posto di Khedira in Champions League contro l'Atletico Madrid : Ieri sera, dopo il walkaround al Wanda Metropolitano, la Juventus si è recata in hotel a Madrid e la squadra ci resterà fino alle 19 di oggi quando i giocatori usciranno per salire in pullman e per spostarsi allo stadio. Questa mattina i bianconeri hanno svolto il risveglio muscolare in albergo per prepararsi al meglio alla partita odierna. Massimiliano Allegri pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e dunque non sarebbero state ...

Comunicato Juventus - operato Khedira : i dettagli ed i tempi di recupero : Sami Khedira è stato operato questa mattina dal Professor Fiorenzo Gaita per risolvere l’aritmia cardiaca riscontrata nelle scorse ore “Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il ...

Juventus - l’aritmia di Khedira preoccupa : i prossimi passi per stabilire i tempi di recupero : Juventus alle prese col caso Khedira, alle prese con un’aritmia atriale che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un po’ La Juventus nella serata di ieri ha dato una pessima notizia ai propri tifosi. “Sami Khedira è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico ed eventuale trattamento di una aritmia atriale“. Un fulmine a ciel sereno ...