Inter | dopo le visite mediche per il club Icardi sta bene | ' Nessun problema'

"Mai con Salvini e con i suoi alleati europei. Né prima né dopo le elezioni". Intervista a Sergio Battelli : "Noi con i gruppi di Le Pen, Orban e simili non vogliamo avere nulla a che fare". Sergio Battelli, oltre a essere il presidente della commissione Affari europei della Camera, è anche l'uomo che più da vicino sta seguendo insieme a Luigi Di Maio la costruzione del gruppo europeo e l'avvicinamento alle prossime elezioni di maggio. E su un possibile accordo con Salvini in quest'ottica è netto: "Con chi non rispetta i diritti ...

Inter - Luciano Spalletti rivuole Icardi in campo dopo la bufera : “lo recupereremo al 100%” : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti punta al recupero totale del proprio bomber Mauro Icardi dopo quanto accaduto negli ultimi giorni “Quando fino a poco tempo fa non avevamo Icardi dicevamo che era un’assenza pesante per noi. Ora che non può giocare è lo stesso“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, si esprime così sull’assenza di Mauro Icardi in occasione del match di ritorno ...

Inter - il bollettino medico di Mauro Icardi dopo l’infortunio : Mauro Icardi alle prese con qualche problemino fisico oltre alla nota querelle legata alla fascia di capitano dell’Inter Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. In una nota l’Inter evidenzia come gli accertamenti “non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli ...

Polizia Intercetta i ladri dopo il colpo. Folle inseguimento per le strade della Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Scene da film per le strade della vallata del Tronto prima e della Riviera delle Palme poi. E' accaduto poco prima delle 21 di questa sera quando un pattuglia della Polizia di ...

Le Iene - Nicolò De Devitiis minacciato di morte dopo l’Intervista a Zaniolo : Nicolò Zaniolo è stato ‘vittima’ di una pungente intervista da parte della iena Nicolò De Devitiis, i tifosi della Roma l’hanno presa molto male Un’intervista satirica, insistente, pungente quella de Le Iene al fenomeno della Roma Nicolò Zaniolo. I tifosi della Roma non l’hanno presa bene, tanto da esporre un duro striscione contro l’autore di tale intervista, la iena Nicolò De Devitiis. ...

Serie A Spal - migliorano le condizioni di Semplici dopo l'Intervento : FERRARA - Buone notizie per i tifosi della Spal e per tutti gli appassionati di calcio: Leonardo Semplici , dopo essere stato operato d'urgenza ieri per una colica addominale, è in netta ripresa. ...

Le Iene Nicolò Zaniolo infuriato dopo l’Intervista con la mamma : Nicolò Zaniolo vIene intervistato dalle Iene, ma l’intervista ha infastidito molto il calciatore che è sceso dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: ...

Nicolò Zaniolo va su tutte le furie dopo l’Intervista con le Iene : Il servizio delle Iene il cui protagonista è Nicolò Zaniolo è finito con il centrocampista visibilmente nervoso che scende dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di ...

Bufera social dopo l'Intervista a Le Iene - mamma Zaniolo replica - : Non è esattamente quiete, quella subentrata alla tempesta scatenata dal servizio andato in onda nel corso dell'ultima puntata de Le Iene in cui Nicolò Zaniolo esterna in maniera infastidita la sua ...

Giampaolo : "2-1 dopo Intervento scorretto" : 'Sul 2-1 dell'Inter c'era un fallo commesso da Perisic su Ekdal. Era un intervento clamoroso e dispiace perché poi a casa non ti porti niente, dopo una partita maiuscola'. Marco Giampaolo non ci sta. ...

Inter - Spalletti punge Icardi dopo la vittoria sulla Sampdoria : “mi sarebbe piaciuto se…” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il successo sulla Samp, soffermandosi anche su Mauro Icardi e lanciandogli una piccola frecciatina L’acuto di Radja Nainggolan permette all’Inter di stendere la Sampdoria a San Siro, ricacciando a meno quattro il Milan, avvicinatosi ieri dopo la vittoria sull’Atalanta. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, costretti a fare i conti negli ultimi giorni con il caso ...

Inter - dopo il terremoto Icardi ci sono nuovi leader - tra questi Skriniar : L'Inter è pronta partire per un nuovo ciclo post Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con la società nerazzurra e a fine anno l'addio sembra inevitabile. Il club ha deciso di togliere la fascia all'attaccante, affidandola a Samir Handanovic e questa decisione non sembra essere andata giù al giocatore, che ha rifiutato la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Vienna. Il giorno dopo, poi, il comunicato che ha ...

Inter - Brozovic e Skriniar : i nuovi simboli del dopo Icardi : L'Inter priva, fino a data da definire , di Mauro Icardi non ha perso solo il suo bomber, ma anche il suo leader, il suo simbolo. Era la squadra di Maurito, ora ha bisogno di nuove facce da copertina. ...