«Il giorno in cui mi dissero | “Sua figlia è autistica”»

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : 'Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà' : Guido Crosetto , co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it , predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra . 'La nuova ...

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : "Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà" : Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it, predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra. "La nuova coalizione sarà formata dalla Lega, che è già forte, e da una seconda Forza che scaturirà da un allargamento di

Gioite - è il giorno dell'anno in cui si festeggiano gli ippopotami : Il 15 febbraio ricorre la Giornata degli ippopotami: quale occasione migliore per una suggestiva carrellata di scatti in giro per il mondo?

Gioite - è il giorno dell’anno in cui si festeggiano gli ippopotami : Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Una giornata per gli ippopotami Il 15 febbraio si celebra la Giornata degli ippopotami, occasione in cui questi mammiferi, terzi per ordine di grandezza in ...

Di Maio contestato a Pomigliano nel giorno in cui parte il sito del reddito di cittadinanza : Nel giorno in cui parte il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio viene contestato nella sua Pomigliano d’Arco. Operai, studenti e disoccupati hanno inscenato una protesta fuori all’ingresso del Liceo classico scientifico “Vittorio Imbriani” prima dell’arrivo del ministro del Lavoro in occasione del convegno “Merito e innivazione”. I manifestanti, ...

THE BEATLES - 30 GENNAIO 1969/ Video - concerto sul tetto della Apple 50 anni fa : il giorno in cui finì il sogno : Il 30 GENNAIO 1969, 50 anni fa, i BEATLES tennero il loro ultimo concerto insieme sul tetto del palazzo della Apple in Saville Row. Il Video

Finti permessi di soggiorno - arrestate 8 persone di cui 3 pubblici ufficiali - Milano Post : Milano 16 gennaio " Errare è umano, diceva qualcuno, ma sbagliare da rappresentanti della legge per agevolare gli extracomunitari è davvero inqualificabile. Eppure succede: la cronaca è carente se deve descrivere le motivazioni, rimane la constatazione di una connivenza difficile da capire. Ansa segnala "Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza, ...

Il giorno in cui Trump imparò a twittare : Fino a pochi anni fa Trump non aveva mai scritto un tweet da solo: il suo ex social media manager ha raccontato di quel giorno che pensò "Oh no"