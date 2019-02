Ecco Bixby in italiano | sui Samsung Galaxy S9 e Note 9 dal 20 febbraio

optimaitalia

: Ecco #Bixby in italiano, sui #SamsungGalaxyS9 e #Note9 dal 20 febbraio - OptiMagazine : Ecco #Bixby in italiano, sui #SamsungGalaxyS9 e #Note9 dal 20 febbraio - Nova24Tec : A poche ore dal lancio del nuovo (e attesissimo) Galaxy S10, Samsung affonda il colpo nel mercato dei tablet. La ca… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Era dallaDeveloper Conference che si parlava dell'imminente distribuzione diina bordo deiS9, oltre che dei9. Se per quest'ultimi il roll-out era partito poco dopo, la situazione era parsa andare un po' più per le lunghe per quanto riguarda i top di gamma della serie S, che soltanto adesso hanno ottenuto il rilascio dell'assistente virtuale in lingua italiana in versione finale. Una volta acquisito l'aggiornamento, dovrete fare la vostra scelta: Angela oppure Andrea, a seconda che preferiate ricevute feedback da una voce femminile o maschile.Era ora che iS9 ricevesseroin, che, per la verità, si è fatto molto attendere prima di essere rilasciato a regime (specie considerando che è prevista ad ore la presentazione dei nuoviS10, cosa che dovrebbe rendere al meglio l'idea che cerchiamo di ...