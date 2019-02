Borse su in attesa di spunti da Fed e Cina-Usa. Ftse Mib incerto : Due ore prima della chiusura di Wall Street saranno diffuse le minute del FOMC, ossia i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 29 e il 30 gennaio scorsi. Sul versante ...

Clima di attesa per Piazza Affari e le Borse europee : I mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza dell'avvio sulla delusione per le nuove indicazioni giunte dalla Cina , dove i profitti delle aziende hanno registrato ...

Borse in calo in attesa di Fed - Bce e l'accordo sulla Brexit : Milano. Borse europee in calo in questo inizio settimana con Piazza Affari che perde lo 0,5 per cento dopo le prime due ore di negoziazione sulla scia dell'attesa dei numerosi dati macroeconomici relativi alla zona euro. Tanti gli argomenti al centro dell'agenda economico finanziaria di fine gennaio

Borse Ue positive in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara un decreto per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Borse europee caute in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara una legge per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Borse Asia in rialzo in attesa di stimolo Cina - novità Brexit : I mercati dell'area Asia-Pacifico sono oggi positive mentre gli ultimi dati dalla Cina indicano che la crescita della seconda economia mondiale ha rallentato a fine 2018, sottolineando la necessità urgente di maggiori stimoli da parte delle autorità di Pechino, già alle prese con gli Usa sulla questione del commercio.

Borse positive in attesa voto Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Piazza Affari pronta a festeggiare l'accordo con l'Ue - Borse europee caute in attesa della Fed : Alcune fonti vicino al ministero dell'Economia e delle Finanze hanno parlato di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la procedura di infrazione ...

Borse in ordine sparso - attesa per le decisioni della Fed : ... +0,25% altamente probabile,, ma anche il pronunciamento da parte del governatore Powell sugli interventi di politica monetaria nel prossimo anno. Wall Street ha aperto nel pomeriggio in forte ...

Borse europee in altalena in attesa della Fed sui tassi : Ma pesano anche i crescenti timori sull'andamento dell'economia mondiale nel prossimo anno. Così Milano ora sale dello 0,25%, bene anche Francoforte, +0,46%,, in calo Londra, -0,52%,, sulla parità ...