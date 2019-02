Traffico Roma del 19-02-2019 ore 14 | 30

Traffico illecito di rifiuti - 13 arresti a Roma : Le indagini hanno ricostruito l'esistenza di un'intera filiera illegale per la gestione di rifiuti metallici, speciali ed urbani

Roma. Traffico di rifiuti : 13 persone ai domiciliari - sequestrati 25 autocarri : Operazione dei Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, di quelli forestali della Capitale e Latina e

Rifiuti Roma - tredici arresti per Traffico illecito : anche tre dipendenti dell’Ama : tredici arresti domiciliari. Tra loro anche tre dipendenti dell’Ama, la municipalizzata del comune di Roma. Altre 10 raggiunte da obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria. Sono 23 le persone accusate a vario titolo di traffico illecito di Rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato nell’ambito di indagini sul Centro di raccolta Ama di Mostacciano. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Roma su ...

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 MR3 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CHIUSA VIALE DI TOR DI QUINTO PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA PONTE FLAMINIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE I SENSI CON IMPORTANTI RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITÀ CONSEGUENTEMENTE CHIUSA ANCHE LA RAMPA CHE DALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IMMETTE SU VIALE DI TOR ...

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico TORNATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SOLO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA CI SONO CODE IN ENTRATA A Roma PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA LABARO. IL Traffico SI È NORMALIZZATO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, FATTA ECCEZIONE ...

MILANO E ROMA - BLOCCO Traffico AUTO/ Stop Diesel Euro 4 : info e orari in Lombardia : BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA e MILANO, Lombardia, Piemonte ed Emilia ROMAgna. Stop per smog ai veicoli Diesel Euro 4: info, orari e ultime notizie

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...

Roma : retata per Traffico illecito di rifiuti - emesse 23 misure cautelari : Roma – Maxi operazione contro il traffico di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, quelli Forestali di Roma e Latina e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno eseguendo una serie di misure cautelari personali e reali emesse dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di 13 ...

Traffico illecito di rifiuti e corruzione : 13 arresti a Roma : Il blitz, scattato alle prime luci dell'alba, ha visto impiegati circa 200 uomini tra militari e agenti tra Roma e Cisterna di Latina. L'operazione costituisce l'esito di un'indagine avviata alla fine del 2017 sul Centro di Raccolta Ama di Mostacciano dalla Polizia Locale di Roma Capitale, anche a seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità. Segui su affaritaliani.it

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E VIA PONTINA E PIÙ AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA ...

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DELLA PISANA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL ...