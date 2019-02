Traffico Roma del 19-02-2019 ore 10 | 00

Traffico illecito di rifiuti e corruzione : 13 arresti a Roma : Il blitz, scattato alle prime luci dell'alba, ha visto impiegati circa 200 uomini tra militari e agenti tra Roma e Cisterna di Latina. L'operazione costituisce l'esito di un'indagine avviata alla fine del 2017 sul Centro di Raccolta Ama di Mostacciano dalla Polizia Locale di Roma Capitale, anche a seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità. Segui su affaritaliani.it

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER LA Roma FIRENZE E VIA TIBURTINA IN ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E VIA PONTINA E PIÙ AVANTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA ...

Roma - Traffico di rifiuti : 23 misure : 7.35 Operazione dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, di quelli forestali di Roma e Latina e della polizia locale di Roma Capitale contro un traffico di rifiuti. L'indagine era stata avviata nel 2017 a seguito di presunte irregolarità nel centro di raccolta Ama di Mostacciano. Emesse 13 custodie cautelari ai domiciliari, 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sequestrati 25 ...

