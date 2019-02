: Tir, accordo Ue su taglio emissioni 30% - TelevideoRai101 : Tir, accordo Ue su taglio emissioni 30% - mariosupi : @reneelettra @B_LaFerola @GiorgiaMeloni E allora fate girare Tir elettrici e io sono quasi d’accordo a eliminare la tav - robfaiella79 : @leotit Se i tir che circolano sulle nostre strade non trasortassero cotanta immondizia e se l'Italia non avesse bi… -

I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio,hanno raggiunto unprovvisorio su nuove regole che impongono obiettivi vincolanti di riduzione delledi CO2 per i veicoli pesanti. Secondo il compromesso,dal 2030 i nuovi Tir,camion e autobus immessi sul mercato dovranno emettere in media 30% in meno di CO2 rispetto ai livelli 2019, con un obiettivo intermedio del 15% da raggiungere tra il 2025 e il 2029.L'intesa dovrà essere confermata a plenaria Europarlamento e governi dei 27.(Di martedì 19 febbraio 2019)