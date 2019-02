STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 2x05 "Saints of Imperfection"

lostinaflashforward

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Dopo quattro episodi di varia intensità e con diverse districazioni, nel quinto capitolo tutto trova una connessione e un senso di fondo per quello che avverrà, ponendo diverse riflessioni al suo interno. Forse il titolo "of" è stato scelto proprio alla base di questi fili che connettono la trama della stagione, in cui emergono tutti i pregi e i difetti che si sono palesati lungo la strada. Diretto da David Barrett (che ha curato per la prima stagione l'episodio "Magic To Make The Sanest Go Mad") e scritto da Kirsten Beyer (sceneggiatrice nella prima stagione di "Si Vis Pacem, Para Bellum"), questo episodio pone al centro un rischioso salvataggio, che porta con se' scomodi alleati e qualche sorpresa.2x01 "BROTHER"-Incertezza: L'episodio si apre con Burnham che si precipita nella camera delle spore e davanti a lei vede Stamets disperato ai piedi della ...