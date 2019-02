Per Di Maio il voto ha unito ma mezzo M5s è contro di lui

Diciotti - Di Maio : “Il Pd? Era Per l’immunità parlamentare. Nessun imbarazzo a votare con Forza Italia” : La decisione della giunta che ha salvato Matteo Salvini dal processo? “Non si tratta di salvare un ministro ma di una decisione politica”. Il voto insieme a Forza Italia? “Non proviamo Nessun imbarazzo perché s’è votato sulla base di una legge che è la Costituzione, e non l’ha fatta Forza Italia“. Le contestazioni del Pd: “Magari quelli che urlavano oggi onestà, onestà, sono gli stessi che in passato ...

Salvini incassa l'immunità - ma non programma strappi... sPerando che Di Maio regga l'urto (di A. Mauro) : "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia alla squadra". Matteo Salvini tira un respiro di sollievo dopo il no della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato alla richiesta del tribunale dei ministri di processarlo per il caso Diciotti. Un 'no' annunciato ieri dalla votazione della base M5s su Rousseau: assoluzione per il vicepremier leghista col 59 per cento dei ...

Diciotti - Boldrini : ‘Di Maio e il M5S Per Salvini hanno venduto l’anima' : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha criticato pesantemente il ministro del lavoro Luigi Di Maio nonché il Movimento 5 Stelle dopo la votazione che si è tenuta ieri sulla piattaforma Rousseau, riguardo l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini. Nella giornata di ieri infatti gli attivisti del Movimento 5 Stelle sul ...

Maio-Zocchi : in III Municipio Persiste emergenza Personale : Roma – “Le carenze di organico all’interno dei vari uffici di Roma Capitale rappresentano un problema serio per la gestione generale della città con ripercussioni sui servizi, disagi per gli utenti e allungamenti delle attese”. “La situazione del personale in III Municipio è da codice rosso, con un ufficio, quello di Via Fracchia che continua, dopo la chiusura di Piazza Sempione e Via Flavio Andò ad essere l’unico ...

Luigi Di Maio - si fa ridere dietro pure da Laura Boldrini : "Ti sei venduto Per la poltrona" : Il grande sconfitto del voto grillino sul caso Diciotti secondo Laura Boldrini è Luigi Di Maio. L'ex presidenta della Camera si è scagliata contro il vicepremier grillino dopo che gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno votato contro l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Un risulta

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini Per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Boldrini : "Di Maio ha venduto anima Per poltrona" : "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi, dopo aver gridato per anni 'onestà', per Salvini hanno venduto pure l'anima, salvandolo dal processo . La storia del ...

Di Maio in fuga dalla Sardegna Per ridurre lo choc di un M5s al 20 Per cento : Roma. Quale sia la reale aspettativa sulle regionali sarde, lo dimostra la sollecitudine con cui, nei giorni scorsi, gli strateghi del M5s hanno deciso di annullare tutti gli appuntamenti di Luigi Di ...

Tensione Per il voto su Salvini - Grillo e Di Maio in rotta di collisione : "Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio". Così ieri Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, aveva corretto il tiro sulle parole pronunciate a proposito del voto online sul caso Diciotti.Eppure quel tweet al vetriolo sul quesito posto agli attivisti sulla piattaforma Rousseau - "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!" - ha alimentato la tesi di chi sostiene, al contrario, ...

Diciotti - Salvini : “Grazie ai militanti del M5s - hanno avuto fiducia in me. Di Maio Persona corretta - si è speso Per me” : “Ringrazio i militanti del M5s per la fiducia. Ero tranquillo prima e lo sono anche adesso, ho la coscienza a posto”. In Sardegna per il tour elettorale in vista delle Regionali in programma domenica 24, Matteo Salvini commenta l’esito del voto sul caso Diciotti espresso dagli iscritti del M5s. “Di Maio è una persona corretto, si è speso per me ed è stato chiaro da subito. Gli mando un sms”. L'articolo Diciotti, ...

Diciotti - Maurizio Gasparri : "Decide la Giunta. Non solo Per Salvini - ma anche su Conte - Di Maio e Toninelli" : "La giunta del Senato agisce in base alla legge costituzionale è l'unica sede legale e giuridica di decisione il resto sono invenzioni". Maurizio Gasparri, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini dop

«Io conosco tutto di lui». Così Grillo ha deciso di romPere con Di Maio : una brutta storia che, a questo punto, bisogna raccontare. Poi, certo, la smentiranno. Non è vero niente. Ci vogliamo bene, tra noi c'è ancora grande stima, grande affetto. E invece no. Beppe Grillo, ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Per gli iscritti M5s c’era interesse pubblico” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, commenta il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: "Anche questa volta Rousseau funziona. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare".Continua a leggere

Caso Diciotti - iscritti M5S al voto problemi tecnici e rinvii. Di Maio 'Sosterrò il risultato'. Timori Per il governo : Politica M5S, Appendino, Nogarin e Raggi a favore del processo a Salvini. Dietrofront Grillo: "Su Rousseau una battuta, fiducia in Di Maio" Mentre il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli dice:...