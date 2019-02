Lega B pensa alla Var per finale torneo

Diciotti - Salvini : “Orgoglioso del governo Lega-M5s. Se pensano di mettermi paura con i processi sbagliano” : “Siamo una squadra, al governo c’è una squadra non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia la squadra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se il voto degli iscritti del Movimento 5 stelle contrario all’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla vicenda Diciotti fosse un segnale di coesione nella maggioranza. L'articolo Diciotti, Salvini: “Orgoglioso del ...

Chiusure domenicali - ora la Lega ci ripensa : "Il testo va modificato" : ...commerciali - purché non taroccata come quella sulla Tav - attacca la capogruppo di Forza Italia Maria Stella Gelmini - scoprirebbe che l'idea rischia di essere un colpo letale per la nostra economia.

Donne penalizzate da quota 100 e la Lega pensa a requisiti scontati in base ai figli : Una delle accuse più frequenti rivolte alla quota 100 da parte dei detrattori della manovra del governo è quella di essere una misura poco fruibile da chi ha carriere discontinue, non stabili e frammentate. Lavoratori stagionali, agricoli e edili sono tra le categorie lavorative più penalizzate dall’alto numero di contributi (38 anni) che richiede la nuova misura. penalizzate anche, e soprattutto, le lavoratrici in “gonnella”, che storicamente ...

Lega : non realizzare Tav è impensabile - analisi non è Vangelo : Roma, 12 feb., askanews, - 'Ritengo che il contratto di governo comporta diverse modalità di attuazione della Tav: su questo si può ragionare. Pensare di non realizzarla non la ritengo un'ipotesi ...

Lega : non realizzare Tav è impensabile - analisi non è Vangelo : Non realizzare la Tav non è un'ipotesi realistica. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. "Ritengo - ha spiegato infatti - che il contratto di governo comporti diverse ...

Bankitalia - Conte prende tempo. M5s e Lega pensano a rimborsi ai “truffati” : Nella maggioranza raccontano che la richiesta di una discontinuita' sull'operato di Bankitalia sia condivisa anche dal premier Conte, ma intanto il presidente del Consiglio che nel Cdm di venerdi' ha preso le difese del ministro dell'Economia Tria sulla necessita' di evitare ingerenze sull'autonomia dell'istituto, prende tempo. "Stiamo approfondendo la questione", ha spiegato. Domani alla riunione del direttorio di Bankitalia il vice direttore ...

Bankitalia - Conte prende tempo. M5s e Lega pensano ai rimborsi risparmiatori “truffati” : Nella maggioranza raccontano che la richiesta di una discontinuita' sull'operato di Bankitalia sia condivisa anche dal premier Conte, ma intanto il presidente del Consiglio che nel Cdm di venerdi' ha preso le difese del ministro dell'Economia Tria sulla necessita' di evitare ingerenze sull'autonomia dell'istituto, prende tempo. "Stiamo approfondendo la questione", ha spiegato. Domani alla riunione del direttorio di Bankitalia il vice direttore ...

Il marito di Cecile Kyenge si candida con la Lega. "Ognuno pensa per sé" : "Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia". Per Domenico Crispino, marito di Cecile Kyenge, quelli della Lega "sono persone perbene" e a La Zanzara, su Radio 24, ha rivelato le sue intenzioni di candidarsi con il Carroccio, il partito che più volte ha attaccato la moglie. Per il leghista Roberto Calderoli l'eurodeputata PD era un "orango", il collega Borghezio l'aveva ...

Sì - il marito della Kyenge ha deciso di candidarsi con la Lega. 'Mia moglie? Ognuno pensa per sé' : "Mia moglie? Io penso per me, Ognuno pensa per sé, con mia moglie non parlo mai di queste cose" commenta riferendosi alla carriera politica della moglie nel PD. "Sono a favore dello slogan '...

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la Legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

Superata la manovra Lega e M5s pensano ai decreti : A partire da 'quota cento' e Reddito di cittadinanza. Il Carroccio teme che quest'ultimo provvedimento possa essere geograficamente troppo squilibrato. Salvini: 'Stiamo cercando di evitare i furbetti'.