Ercoli | con Sardelli se ne va pioniere della carità | molti bambini ancora discriminati

(Di martedì 19 febbraio 2019) Roma – “Con Donscompare un veroche ha saputo dare una riposta concreta alle emergenze socialinostra città in particolare nei confronti deie ghettizzati perché baraccati”. E’ quanto dichiara Lucia, direttore dell’associazione Medicina Solidale.“Purtroppo- aggiungeoggi a Roma vivono, anzi sopravvivono, centinaia dinelle occupazioni, nei campi improvvisati nelle periferie cittadine. Anche per loro il destino è lo stesso: quello di vivere ai margini e nell’anonimato. Il nostro auspicio è che si continui a lavorare per fare in modo che i piccoli angeli dimenticati dalla nostra città possano avere un chance per il futuro”.L'articolo: conse ne vaproviene da RomaDailyNews.