C’è una dj da violentare | si dimette consigliere leghista a Bolzano

Bolzano - “C’è una dj figa da violentare” : si dimette il consigliere leghista Masocco. “Mi vergogno - era una bravata” : “Mi vergogno e mi dispiaccio per le mie affermazioni”. Con questa frase si è dimesso il consigliere comunale di Bolzano della Lega, Kevin Masocco, al centro delle polemiche per un audio sessista: un messaggio vocale inviato via WhatsApp, in cui invitava un suo amico in una discoteca perché c’era “una dj figa da violentare“. Dopo aver negato di essere l’autore, l’esponente del Carroccio ha ammesso di aver ...

Oggi C’è la “superluna” : Significa che la Luna apparirà più grande del solito: perché? E da dove viene il termine "superluna"?

Disse : “C’è una dj da violentare”. Si dimette il consigliere della Lega Kevin Masocco : Kevin Masocco, consigliere comunale di Bolzano eletto con la Lega, aveva parlato in un messaggio audio di una "deejay figa da violentare".Continua a leggere

C’è posta per te - show con Pio - Amedeo e Balotelli. Maria De Filippi : “Mai successa una cosa così” : Invitato nel programma dal duo comico, il calciatore ha accettato di acquistare un’automobile al fratello di Amedeo Grieco

Balotelli a C’è posta per te - Maria : “Mai successa una cosa del genere” : Mario Balotelli a C’è posta per te con Pio e Amedeo: Maria De Filippi senza parole Prima volta a C’è posta per te per Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza è stato chiamato dal duo comico Pio e Amedeo. Il motivo? “Mio fratello ha appena preso la patente. Il nostro obiettivo è fare in modo […] L'articolo Balotelli a C’è posta per te, Maria: “Mai successa una cosa del genere” proviene da Gossip e Tv.

Sci alpino - Alex Vinatzer : “C’è la consapevolezza di fare una bella gara”; Giuliano Razzoli : “Me la voglio giocare” : I Mondiali di sci alpino di Are 2019 sono giunti alla propria conclusione. La kermesse iridata è pronta per l’ultima gara del programma, lo slalom maschile, che farà calare il sipario sulla discussa edizione svedese della rassegna iridata. Marcel Hirscher dovrà vedersela contro numerosi rivali per mettersi al collo la medaglia più pregiata nella gara che più ama. La pattuglia dei rivali, tuttavia, sarà notevole. Si parte da Henrik ...

Cosa C’è dall’altra parte dei Negramaro - testo e significato : una dedica al chitarrista Lele Spedicato : testo e significato di Cosa c’è dall’altra parte, il nuovissimo singolo dei Negramaro in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Il brano è una toccante dedica a Lele Spedicato, il chitarrista del celebre gruppo salentino colpito lo scorso settembre da un malore. Al via il Tour 2019 dei Negramaro che hanno rilasciato il loro nuovo singolo in radio I Negramaro hanno finalmente pubblicato il loro nuovo singolo intitolato ...

Napoli-Torino - i convocati : out Ounas e Mario Rui - C’è Verdi : Problema muscolare Ounas e Mario Rui non sono stati convocati per Napoli-Torino in programma domani sera alle 20.30. Il franco-algerino è rimasto vittima di un infortunio muscolare nel finale di Zurigo-Napoli partita di cui, peraltro, ha giocato pochi minuti. Ounas quindi non sarà a disposizione di Ancelotti. Che non può fare affidamento nemmeno su Mario Rui. Tornna invece a disposizione sia Simone Verdi sia Mertens che a Zurigo è andato in ...

Ex Ilva - sindacati scrivono a Di Maio e Costa : “Bonifiche a Taranto ferme : non C’è un progetto né una data d’inizio” : I lavori di bonifica dell’ex Ilva sono fermi, non c’è un real progetto né una data di inizio. Nonostante le risorse siano già stanziate. È quanto denunciano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Taranto in una lettera inviata a Luigi Di Maio e Sergio Costa nella quale viene chiesto al governo di convocare un tavolo ministeriale per definire un piano che consenta di “partire il prima possibile” secondo quanto previsto ...

Usa - Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il muro con il Messico : “C’è una crisi di sicurezza al confine” : Donald Trump ha annunciato che firmerà l’emergenza nazionale, in modo da poter finanziare il muro anti-immigrazione con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la dichiarazione di emergenza è dovuta alla “crisi di sicurezza al confine” perché “abbiamo un’invasione di droga, di criminali”. Una situazione definita “inaccettabile” dal tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, in questo ...

C’era una volta Roma… “Obelisco Vaticano” : Celebra il trionfo della Chiesa sul paganesimo e sull’eresia. È il secondo obelisco più grande tra i tredici presenti a Roma, dopo quello Laterano. Costruito in granito rosso, si innalza per 25 metri, arrivando a 40 con il basamento. Di origini egizie, venne traslocato a Roma nel 37 d. C. con una nave piena di lenticchie per attutire i colpi durante il viaggio. Inizialmente posto al lato della Basilica di San Pietro, venne successivamente ...

Roma - “aiuto C’è una tigre tra i cassonetti” : ma è un peluche : Roma, via Sartorio, quartiere Ardeatino: è mattina presto e qualcuno passando accanto a dei cassonetti vede la sagoma di una tigre e si spaventa. “Aiuto, c’è una tigre tra i cassonetti“, scrive subito qualcuno sui social. In realtà però, si tratta di una copia di pezza del pericoloso animale: bastava guardare meglio per accorgersene, come dimostra questa foto pubblicata da Il Messaggero. L'articolo Roma, “aiuto ...

Se vivete o lavorate fuori dall’eurozona ma dentro l’UE - C’è una buona notizia per voi : Una nuova legge europea ridurrà le commissioni per ritirare soldi o mandare un bonifico verso l'eurozona

C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema : recensione - curiosità : C’era una volta il Principe Azzurro è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. La pellicola d’animazione. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Ross Venokur DURATA: 90 ...