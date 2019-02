Bonafoni | piangiamo Don Roberto Sardelli | suoi insegnamenti non andranno persi

romadailynews

(Di martedì 19 febbraio 2019) Roma – “E’ impossibile riassumere in una sola parola cos’e’ stato Donper Roma e per noi tutti. Era un visionario, Don, uno dei tanti di cui e’ costellata la Storia, quella fatta dalle donne e dagli uomini normali che con il loro impegno quotidiano cercano di cambiare il mondo in cui vivono e riparare a quello che non gli va bene. Cosi’ ha cominciato Don, andando tra gli ultimi, gli emarginati, tra i baraccati dell’Acquedotto Felice e della Scuola 725 perche’ li’ ha sentito che c’erano persone che avevano semplicemente bisogno di un aiuto”.“E poi altre mille battaglie politiche, sociali, culturali al fianco di tanti ma soprattutto di un riscatto per Roma e deigiovani, di cui Donamava circondarsi, per ascoltarli e dare loro voce. Ci ha dato tanto, oggi lo ...