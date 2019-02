meteoweb.eu

: RT @APSTI: #Vulcanologia: ricostruite per la prima volta in 3D le gocce di magma del vulcano hawaiano #Kilauea grazie a studio di @UniCalPo… - Fconic : RT @APSTI: #Vulcanologia: ricostruite per la prima volta in 3D le gocce di magma del vulcano hawaiano #Kilauea grazie a studio di @UniCalPo… - APSTI : #Vulcanologia: ricostruite per la prima volta in 3D le gocce di magma del vulcano hawaiano #Kilauea grazie a studio… - UniCalPortale : Vulcanologia: ricostruita per la prima volta in 3D la struttura dei capelli di Pele del vulcano hawaiano Kilauea -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Sono oggetto di studio sin dagli albori dellama non sono mai stati ricostruiti in tre dimensioni con un livello di dettaglio così alto, finora. Un’operazione complessa, vista la natura deididel vulcano hawaiano Kilauea: gocce di magma raffreddate e modellate dai venti unafuoriusciti dal condotto vulcanico, che assumono una forma allungata molto simile a un capello umano. I capelli di Pele devono il loro nome alla dea hawaiana del fuoco Pele che, secondo la leggenda, fu cacciata dall’isola polinesiana di Tahiti e si rifugiò sulle isole Hawaii, trovando dimora nel vulcano Kilauea le cui eruzioni, periodicamente, lasciano fuoriuscire le sue lacrime e i suoi capelli.Rendering 3D dei campioni di capelli di Pele (HMM, LOE, KI) (isotropic voxel size of 1.3×1.3×1.3 µm3); (a,d) rendering 3D dei capelli di Pele in scala di grigi (campione HMM e ...