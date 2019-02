Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER INCIDENTE SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULTRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO Roma. CON CHIUSURA DELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E l’A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA E ANAGNINA ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA A24 Roma-TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E TIVOLI E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE CI SONO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; PIU’ A SUD CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...