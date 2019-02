Pedofilia | papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa Prima di tutto

Pedofilia - il vertice del Papa comincia tra veleni e veline : Due atti, così in contrasto tra di loro ma anche così legati, che precedono la discussione che terrà impegnati per quattro giorni vescovi provenienti da tutto il mondo: alcuni alti prelati ...

Pedofilia e lobby gay - qui vien giù il Vaticano. "Settimana decisiva" - voci terrificanti sul Papa : Giovedì, per Papa Francesco, inizia il vertice in Vaticano in un clima incandescente anche per la mobilitazione di forze che spingono in direzioni opposte. Nelle scorse settimane - nota il Giornale - il messaggio da Santa Marta è arrivato chiaro: non aspettatevi troppo da questo vertice. L'idea è a

Pedofilia - Papa : summit per sfida urgente : 12.28 Papa Francesco ha invitato a pregare per il summit dei vescovi sul tema della protezione dei minori nella Chiesa, che si terrà in Vaticano da partire da giovedì a domenica prossima. "Invito a pregare per questo appuntamento, che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo",ha detto il Papa dopo l'Angelus.

Arcivescono McCarrick accusato di Pedofilia - colpevole. Papa lo spreta : Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, accusato di pedofilia. E il Papa "ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge", della decisione di ridurre il prelato allo stato laicale: questo rende il caso "res iudicata cioe' non soggetta a ulteriore ricorso". Lo afferma un bollettino ...

Pedofilia nella Chiesa - il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick : è la prima volta nella storia : Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick per Pedofilia. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia della Chiesa cattolica. Era stato lo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche per l’ex cardinale scozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni ...

