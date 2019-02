Marco Travaglio | Arresti domiciliari per i genitori di Renzi? Non sono uno che

Matteo Renzi querela Marco Travaglio per la sua faccia mostrata sulla carta igienica : Ancora una volta è bagarre legale tra l'ex Presidente del Consiglio ed ex leader del PD, Matteo Renzi, e il giornalista Marco Travaglio che, come è noto ai più, dirige "Il Fatto Quotidiano". Questa volta lo scontro, e quindi il motivo della querela di Renzi, risiede in un'apparizione tv di Travaglio avvenuta il 12 febbraio scorso, precisamente sull'emittente LA 7. Il direttore si trovava ospite della trasmissione Tagadà, e le telecamere hanno ...

E ora Matteo Renzi querela pure la satira (e Marco Travaglio). Denuncia per un rotolo di carta igienica con la sua faccia : Matteo Renzi querela ancora una volta Marco Travaglio. Durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, l’ex premier ha annunciato infatti di voler querelare il direttore del Fatto Quotidiano per il rotolo di carta igienica con stampata sopra la sua faccia che si è visto appoggiato sul ripiano di una libreria alle spalle di Travaglio durante il suo l’intervento nell’ultima puntata di ...

Umberto Bossi - la furia del Trota contro Marco Travaglio : "Uno schifo". La vignetta infame dopo il malore : "Veramente uno schifo che un vignettista e un direttore di giornale si permettano di giocare sulla vita delle persone. Questa non è satira, soprattutto nei confronti di un uomo che nonostante tutto ciò che ha avuto 15 anni fa, lotta per cambiare questo Paese". Lo dice all'AdnKronos Renzo Bossi, punt

Marco Travaglio adesso trema : querela di Matteo Renzi - come lo vuole ridurre : Nuove scintille tra Matteo Renzi e Marco Travaglio. A Firenze, durante la presentazione del suo nuovo libro Un'altra strada – Idee per un'Italia di domani, l'ex premier piddino ha annunciato querela contro il direttore del Fatto Quotidiano, apparso in tv in collegamento dal suo studio con alle spall

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca e di parte? : E’ vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca, bugiarda, truffaldina, parziale e partigiana? E’ vero che, come scrivono Il Corriera della Sera, Repubblica e Il Messaggero, Raffaele Cantone si dimette dal’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, perché si sentiva “sopportato” dall’attuale governo con il quale non andava più d’accordo? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

La7 - Marco Travaglio espone la carta igienica con la faccia di Renzi. «Attenzione - puzza di m…» : Marco Travaglio Un rotolo di carta igienica con impressa la faccia di Matteo Renzi. L’irriverente gadget apparso alle spalle di Marco Travaglio durante un collegamento con La7 è diventato un caso politico. Le immagini apparse in tv hanno infatti suscitato l’ira degli esponenti Pd, che si sono scagliati contro il giornalista. Mentre era collegato con Tagadà, la trasmissione pomeridiana di La7, Travaglio si è mostrato con ...

La7 - Marco Travaglio espone la carta igienica con la faccia di Renzi. «Attenzione - puzza di m…» : Marco Travaglio Un rotolo di carta igienica con impressa la faccia di Matteo Renzi. L’irriverente gadget apparso alle spalle di Marco Travaglio durante un collegamento con La7 è diventato un caso politico. Le immagini apparse in tv hanno infatti suscitato l’ira degli esponenti Pd, che si sono scagliati contro il giornalista. Mentre era collegato con Tagadà, la trasmissione pomeridiana di La7, Travaglio si è mostrato con ...

Marco Travaglio - senza vergogna come difende l'analisi costi-benefici sulla Tav : Una specie di giapponese, nascosto nella giungla: Marco Travaglio, grande esperto di guerre perse (prima al fianco del Pd in funzione anti-B., e sappiamo come è finito il Pd), è l'unico in Italia a difendere a spada tratta, senza riserve e senza alcun dubbio oltre che prudenza, l'analisi costi-benef

Marco Travaglio deriso e asfaltato da Nicola Porro per il titolo sulla Tav del "Falso Quotidiano" : Vergogne che soltanto Il Fatto Quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio. Si parla del titolone di prima pagina di oggi, che recita: "I dati bocciano il Tav? Il Partito degli Affari se la prende coi dati". Già, a Travaglio non basta il fatto che il presidente della commissione che ha redatto l'an

Marco Travaglio insulta la Lega : 'Abruzzo - voto comprato'. Poi sfregia anche i grillini : 'Disonorevoli' : E, da maestrino dalla penna rossa, si chiede 'cosa impedisca ai 5 Stelle di organizzarsi meglio , anche con scuole di politica, per darsi uno straccio di classe dirigente un po' meno casuale e ...

Il Fatto di Marco Travaglio contro Matteo Salvini : 'Il nuovo centrino-destra a trazione fascio-leghista' : 'Il risultato spettacolare del candidato della Lega in Abruzzo dimostra l'adesione degli italiani alla politica condotta dai nostri alleati. Bravo Matteo!', scrive la leader del Front national. Non ...

Marco Travaglio si suicida con Sanremo - la figuraccia : insulta Salvini - ma 'scorda' che Di Maio... : Intromissione politica, quella del grillino. Il direttore forse se l'era persa? Oppure quando Travaglio parla di un 'vicepremier incontinente' si riferisce a Di Maio? Difficile...

Abruzzo - Marco Travaglio a testa bassa : 'Una batosta' - come umilia in prima M5s e Luigi Di Maio : Pochi giri di parole: per il M5s alle regionali in Abruzzo è stata 'Una batosta' anche per Marco Travaglio . Non è ancora il tempo dei commenti, perché lo scrutinio non è completo, ma il dato delle ...