Incidente sugli sci a Cogne - muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista : Una ragazzina di 13 anni è morta in un Incidente sugli sci a Cogne. Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e sbattendo la...

Gwyneth Paltrow denunciata per Incidente sugli sci/ "Mi ha travolto ed è scappata" : chiesti 3 milioni di danni : Gwyneth Paltrow denunciata per incidente sugli sci: "Mi ha travolto ed è scappata", la denuncia di un medico 72enne che le ha chiesto 3,1 milioni di danni

Incidente Sauze d'Oulx - bimba morta sugli sci : 4 indagati/ Caso simile un anno fa : 2 inchieste saranno unite? : Val di Susa, bimba morta sugli sci dopo scontro con barriere frangivento. Ultime notizie, 4 indagati già coinvolti in Caso simile. inchieste saranno unite?

Udine - ancora un Incidente sugli sci : bimba di nove anni trasportata in codice rosso in ospedale : La piccola è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada . Ha ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso.

Friuli - Incidente sugli sci a Sappada : grave una bambina di 9 anni : Friuli, incidente sugli sci a Sappada: grave una bambina di 9 anni L’incidente in Friuli Venezia Giulia. La piccola è stata trasportata all’ospedale di Udine in codice rosso con l’elisoccorso. Si è scontrata con una ragazza di 19 anni: anche lei è rimasta ferita, ma le sue condizioni sono migliori Parole chiave: ...

Incidente sugli sci - muore bimba di 9 anni in Val di Susa : Tragedia della neve sulle piste da sci a Sauze d'Oulx: la piccola, che sciava con papà, si è schiantata contro una barriera frangivetro. Inutili i soccorsi

Michael Schumacher - 5 anni fa l'Incidente sugli sci - : Il 29 dicembre del 2013 un grave incidente a Meribel ridusse in fin di vita il 7 volte campione del mondo di F1. Il suo stato di salute resta segreto. A inizio dicembre Jean Todt, presidente Fia, è andato a trovarlo. La fondazione Keep Fighting lancia un museo virtuale

Cinque anni fa l’Incidente sugli sci a Schumacher - il pilota più vincente della F1 : Il 29 dicembre del 2013 il campione tedesco batteva la testa su una roccia sporgente su una pista da sci di Meribel. Da allora, dopo una serie di operazioni e un lungo periodo di rieducazione, non è più apparso in pubblico