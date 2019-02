Disputa USA Cina sul commercio

traderlink

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Trattandosi di molti mesi di rallentamento, aumentano i timori di pressioni deflazioniste per l'economia cinese come conseguenza del raffreddamento della domanda interna. In calo anche i numeri sull'...