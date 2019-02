ilfattoquotidiano

: Taranto, ambientalisti contestano deputati M5s: “Ci avete preso in giro tutti. Traditori, vergogna! Siete morti”… - Cascavel47 : Taranto, ambientalisti contestano deputati M5s: “Ci avete preso in giro tutti. Traditori, vergogna! Siete morti”… - mavialbano : RT @fattoquotidiano: Taranto, ambientalisti contestano deputati M5s: “Ci avete preso in giro tutti. Traditori, vergogna! Siete morti” https… - fattoquotidiano : Taranto, ambientalisti contestano deputati M5s: “Ci avete preso in giro tutti. Traditori, vergogna! Siete morti” -

(Di domenica 17 febbraio 2019) “, vergogna, siete morti a!”. Dura contestazione da parte di un gruppo di cittadini eoggi anei confronti di alcunidel M5S, impegnati in un dibattito su Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Quota 100 e altre misure varate dal governo. Al tavolo erano presenti itarantini Giovanni Vianello e Gianpaolo Cassese e Anna Macina, portavoce del M5S alla Camera e Membro della I Commissione (Affari costituzionali). E’ intervenuta la Digos per riportare la calma. Come si vede nella diretta video realizzata da La Ringhiera, i contestatori hanno manifestato la loro delusione soprattutto per la questione Ilva, ricordando che i candidati al Parlamento in campagna elettorale avevano fatto il pieno di voti promettendo la chiusura del Siderurgico e la riconversione. “Ci averein– hanno ...