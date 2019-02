Motorola Moto G7 Plus | Power e Play subito in offerta | 15% di sconto sullo store Lenovo

Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play : È stato da poco rilasciato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Motorola Moto G6 e Motorola Moto G6 Play, si inizia dal Brasile. L'articolo Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play proviene da TuttoAndroid.

Recensione Motorola Moto G7 Plus : ha tutto per piacere - compreso il prezzo : Scopri Motorola Moto G7 Plus nella nostra Recensione: specifiche tecniche, software, prezzo e come funziona nell'utilizzo di tutti i giorni. L'articolo Recensione Motorola Moto G7 Plus: ha tutto per piacere, compreso il prezzo proviene da tuttoAndroid.

Nella fabbrica brasiliana di Motorola : uno smartphone dalla scheda madre all'imballaggio : Viaggio a Jaguariúna, a 130 chilometri da San Paolo, in Brasile, dove ha sede la fabbrica che produce gli smartphone dell'azienda controllata da Lenovo

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 con filtri attivi - istogramma e adesivi AR : Fotocamera Moto 2 è un'app piuttosto ricca di funzionalità ed è stata nuovamente aggiornata da Motorola con i filtri attivi, una funzione per migliorare l'allineamento delle foto, alcune aggiunte alla modalità manuale e gli adesivi AR per i modelli compatibili L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 con filtri attivi, istogramma e adesivi AR proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie : Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Sony Xperia XZ3 e i Sony Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact e Xperia XZ2 Premium L'articolo I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Motorola P40 potrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 con tre varianti di memoria : Nuove indiscrezioni rivelano la probabile scheda tecnica di Motorola P40, che dovrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 e avere tre varianti. L'articolo Motorola P40 potrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 con tre varianti di memoria proviene da TuttoAndroid.

Motorola annuncia in Italia Verve Buds 500 - i suoi auricolari true wireless : Motorola annuncia in Italia i nuovi auricolari true wireless Verve Buds 500, vincitori del prestigioso riconoscimento iF World Design Award: ecco quando saranno disponibili nel nostro Paese e il prezzo di vendita. L'articolo Motorola annuncia in Italia Verve Buds 500, i suoi auricolari true wireless proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 - G7 Play - G7 Power e G7 Plus arrivano in Italia con Android 9 Pie : ecco prezzi e uscita : Motorola Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Power e Moto G7 Plus arrivano in Italia: ecco date di uscita e prezzi della nuova famiglia Moto G7 per il nostro Paese. L'articolo Motorola Moto G7, G7 Play, G7 Power e G7 Plus arrivano in Italia con Android 9 Pie: ecco prezzi e uscita proviene da TuttoAndroid.

Motorola potrebbe avere in cantiere due smartphone con processore Exynos : Il processore Exynos di Samsung potrebbe essere il cuore pulsante di due nuovi smartphone non ancora annunciati da Motorola. L'articolo Motorola potrebbe avere in cantiere due smartphone con processore Exynos proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto RAZR 2019 in un nuovo accattivante concept : Dopo il concept di Motorola Moto RAZR 2019 della scorsa settimana ne arriva un altro, realizzato sempre sulla base di un recente brevetto L'articolo Motorola Moto RAZR 2019 in un nuovo accattivante concept proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G4 Plus sta ricevendo Android 8.1 Oreo in versione stabile : È iniziata la fase di rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo in versione stabile per Motorola Moto G4 Plus con le patch di sicurezza di dicembre. L'articolo Motorola Moto G4 Plus sta ricevendo Android 8.1 Oreo in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

New York : amplia il rialzo Motorola Solutions : Ottima performance per Motorola Solutions , che scambia in rialzo del 14,42%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Motorola Solutions ...

Motorola Moto G7 : news - scheda tecnica e data di uscita in Italia : Motorola decide di non aspettare il Mobile World Congress – la fiera più importante al mondo dedicata al mondo mobile, in programma a fine febbraio – e prova a bruciare sul tempo la concorrenza annunciando la nuova linea di Moto G7. E lo fa, cercando di proporre una gamma di smartphone premium che non sacrifichi qualità e affidabilità ad un prezzo più che vantaggioso. Per questo il brand di Lenovo ha deciso di «intasare» la fascia di mercato tra ...

Moto G7 : in arrivo la nuova famiglia di smartphone Motorola : Motorola presenta quattro nuovi smartphone con display fino a 6,2 pollici e prezzi a partire da 189 euro