L’Airbus A380 va in pensione | un nuovo clamoroso errore E la colpa è della legge di

(Di domenica 17 febbraio 2019) E così, il super-jumbo europeo,è ufficialmente morto: non se ne costruiranno più. La fine di un sogno, forse di un incubo, certamente un brutto colpo per l’industria aerospaziale europea e per l’Europa tutta intera.era e rimane tuttora un po’ una bandiera dell’Europa unita ma, certamente, dopo questa vicenda uno si domanda come questi qui siano arrivati a rifare un’altra volta lo stessoche avevano fatto con il Concorde. Miliardi di dollari buttati via per un progetto fuori tempo e fuori misura.Su questa vicenda vi posso raccontare come, anni fa, il mio gruppo all’Università di Firenze era attivamente impegnato in progetti di ricerca europei su materiali innovativi da usarsi nell’. È stato un lavoro che mi ha dato una cognizione diretta dell’incredibile complessità dell’impresa di progettare e costruire unaereo ...