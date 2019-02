tg24.sky

: Firenze, principio di incendio in cinema multisala: 1.200 evacuati - SkyTG24 : Firenze, principio di incendio in cinema multisala: 1.200 evacuati - qn_lanazione : Principio d'incendio, evacuato il cinema multisala a Campi Bisenzio #Firenze #Prato - Nazione_Prato : Principio d'incendio, evacuato il cinema Uci - La Nazione -

(Di domenica 17 febbraio 2019)diin: 1.200Tutti gli spettatori presenti nelsono stati fatti uscire in via precauzionale. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in un locale tecnico. Nessun ferito e la struttura resta aperta e funzionanteParole chiave: