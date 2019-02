C' è Posta per te vola con Pio e Amedeo | boom di ascolti al 28 | 6% di share

Tregua dei pastori nelle proteste per il latte. Si valuta la proPosta del governo : Tre giorni di stop alle manifestazioni da parte dei pastori sardi. Tempo necessario a sondare la base su quanto deciso al tavolo di filiera tenuto dal ministro Centinaio. 72 centesimi al litro per i ...

C'è Posta per te - Alessandra Amoroso e la rivelazione tra le lacrime : "Poi mi consiglierai" - fan impazziti : Un raggio di luce in una storia tristissima. Alessandra Amoroso, ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te su Canale 5 è la sorpresa in carne e ossa che la signora Santa ha voluto riservare alla figlia Jenny, grande fan della cantante. Luigi, fratello tetraplegico di Jenny, è morto e la mamma vu

C'è Posta per te - Emanuele e Cristal dopo la puntata : lei conferma l'addio sui social : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con C'è posta per te e ieri sera sono state raccontate delle nuove storie nel corso della quinta puntata del people show, tornato in onda dopo la sosta per la settimana del Festival di Sanremo. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi vi era anche quella di Emanuele e Cristal, una coppia di fidanzati siciliani. Lui, dopo essere scappato per ben due volte dall'altare, ha chiesto alla fidanzata una terza ...

Tutte le emozioni di Alessandra Amoroso a C’è Posta per te in Dalla tua parte - presto le nozze con Settepani? (video) : Non mancano le emozioni con Alessandra Amoroso a C'è Posta per te, giunta in trasmissione per una delle sorprese della nuova puntata tornata in onda dopo la pausa per il Festival di Sanremo. L'artista di Galatina è approdata negli studi di Maria De Filippi per una della sue sorprese, con la signora Santa che ha voluto mandare a chiamare sua figlia Jenny dopo la morte del fratello tetraplegico. Le lacrime scorrono copiose, com'era ...

Ascolti TV | Sabato 16 febbraio 2019. C’è Posta per Te 28.6% - Ora o Mai Più 16.1% : Pio e Amedeo a C'è Posta per Te Nella serata di ieri, Sabato 16 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 all’1.52 – la quarta puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 2.917.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.42 – la quinta puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.308.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.228.000 ...

C'è Posta per te - il 5° appuntamento online su MediasetPlay.it e Witty Tv : Torna su Mediaset, dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo 2019, il consueto appuntamento con lo show dei sentimenti di Maria Filippi, "C'è posta per te". Sabato 16 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 una nuova puntata dello show, nella quale la moglie di Maurizio Costanzo ha avuto il piacere di avere in studio quattro ospiti d'eccezione: Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso e Mario Balotelli. Se per caso ...