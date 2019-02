Caso Diciotti | Salvini ' I 5Stelle Facciano quel che vogliono Io dormo tranquillissimo

Salvini e il Caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. Più di un'area di malcontento del M5S sta insorgendo

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

Caso Diciotti - M5s : lunedì dalle 10 alle 19 via al voto sul processo : Gli iscritti del M5s potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il Caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Lo rende noto un post sul Blog dei pentastellati in cui viene spiegato il ...

Salvini e il Caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 : Il post pubblicato sul Blog delle stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Più di un'area di malcontento del M5S sta insorgendo

Caso Diciotti : dopo Salvini - anche i vertici del governo nel registro degli indagati : dopo l’invio alla Procura di Catania delle memorie del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che di fatto hanno dichiarato la condivisione dell'operato di Salvini, è ovvia conseguenza la necessità di iscrivere nel registro degli indagati anche i tre rappresentanti del governo. Ecco che il ‘Caso Diciotti’ si arricchisce di altri nomi importanti che si affiancano a ...

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : Un nuovo Caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del Con...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

Caso Diciotti - non solo Salvini : Conte - Di Maio e Toninelli forse in registro indagati. Atti trasmessi alla Procura di Catania : La Procura di Catania ha aperto un fascicolo dopo la trasmissione avvenuta oggi da parte dellla presidenza del Senato delle tre memorie a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ...

