Torino | i detenuti servono il caffè ad avvocati e giudici nel bar del tribunale “Così

(Di sabato 16 febbraio 2019) Dalla mattina fino al primo pomeriggio Gilles e Godfrey, brioches e panini ad, magistrati, uomini e donne delle forze dell’ordine e chi passa per il bar del Palazzo di giustizia. Poi, finita la giornata, tornano a scontare la pena a cui sono stati condannati. Gilles Gomis e Godfrey Ukaegbu sono due deied exche ogni giorno si alternano dietro il bancone della “Caffetteria del”, aperta a novembre aA lungo il bar delera rimasto chiuso. La ditta vincitrice dell’appalto non riusciva a pagare l’affitto al Comune di. Indagando, la Guardia di finanza aveva scoperto che la società non aveva le carte in regola e per questa ragione a giugno comincerà il processo a dieci persone per turbativa d’asta e altri reati. Poi nell’autunno 2017 la sindaca Chiara Appendino, insieme al procuratore generale Francesco Saluzzo e ...