Speciale U&D | Giulia De Lellis contro Andrea dopo il no | ' Ha scansato un fosso'

U&D Speciale : Andrea Dal Corso avrebbe rifiutato la Langella salvo poi ripensarci (RUMORS) : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello 'speciale Uomini e Donne la scelta', che vedrà protagonista la tronista Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi passare il resto della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A poche ore dalla messa in onda della puntata, circolano in rete numerose indiscrezioni secondo le quali Teresa avrebbe deciso di uscire dal programma con Andrea, il quale avrebbe ...

U&D Speciale la scelta : Andrea avrebbe detto no a Teresa (RUMORS) : La prima puntata dello 'speciale Uomini e donne la scelta' non è ancora andata in onda, ma già circolano le prime indiscrezioni sulla scelta di Teresa. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', sembra che la tronista napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale però avrebbe risposto no, non presentandosi alla festa di fidanzamento. Il tutto verrà confermato o smentito dalla messa in onda della puntata prevista per il 15 ...

U&D Speciale - prime indiscrezioni : la Langella potrebbe aver scelto Dal Corso (RUMORS) : Grande attesa per la messa in onda della prima puntata dello speciale di Uomini e donne riguardante la scelta della tronista napoletana Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della puntata, venerdì 15 febbraio, cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sulla decisione finale della giovane che, come ricordiamo, è arrivata al termine del suo perCorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sino ad ora c'è il massimo ...