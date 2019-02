Morto a 12 anni durante una partita | calcio vicentino in lutto | per Samuele un minuto di

E’ Morto a 77 anni l’attore tedesco Bruno Ganz - l’eroe discreto : E' morto in Svizzera, all'età di 77 anni, l'attore tedesco Bruno Ganz. Era figlio di un operaio svizzero e di una mamma italiana. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi primi ingaggi al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Una carriera intensa. E' stato l'angelo Damiel nel cielo sopra Berlino e Adolf Hitler nel bunker della morte, Tiziano Terzani e il Papa, fino agli ultimi ruoli dove ha ...

E’ Morto a 77 anni l’attore tedesco Bruno Ganz - : E' morto, all'età di 77 anni l'attore tedesco Bruno Ganz. Tra le sue più grandi interpretazioni quella del dittatore Adolf Hitler ne "La caduta", 2004. E ancora, diretto da Wim Wenders "L'amico americano" 1977 e "Il cielo sopra Berlino" del 1987 dove fece l'angelo. Ha lavorato con registi come Eric Rohmer, Volker Schloendorff e Werner Herzog. Interprete teatrale con lavori fra l'altro di Goethe e Brecht. Era figlio di un operaio svizzero e di ...

Morto Bruno Ganz - l'attore aveva 77 anni : l'attore svizzero Bruno Ganz è Morto a Zurigo all'età di 77 anni. Lo ha annunciato oggi il suo manager. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi...

Bruno Ganz Morto a 77 anni a Zurigo. Ha recitato ne “Il cielo sopra Berlino” e “Pane e tulipani” : L’attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all’età di 77 anni. Lo ha annunciato oggi il suo manager. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi primi ingaggi al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Nel 1967 conosce Peter Stein con cui realizza numerosi progetti teatrali. In seguito è assunto allo Schauspielhaus di Zurigo. Ha lavorato con prestigiosi registi teatrali come Peter Zadek, Peter ...

Morto Gianni Fucci - uno dei maggiori poeti dialettali romagnoli del secondo Novecento : Lo scrittore Gianni Fucci, uno dei maggiori poeta dialettali romagnoli del secondo Novecento, autore di numerose raccolte di versi, è Morto all'ospedale di Santarcangelo di Romagna , Rimini, all'età ...

È Morto a 98 anni Adriano Ossicini - ex partigiano e ministro - che salvò decine di ebrei durante la Seconda guerra mondiale : Venerdì è morto a Roma Adriano Ossicini, che fu partigiano, senatore per la Sinistra Indipendente, vicepresidente del Senato e ministro per la Famiglia e la solidarietà civile del governo Dini tra il 1995 e il 1996. Aveva 98 anni. durante

Vicenza - il dramma di Samuele : Morto a 12 anni mentre gioca a calcio con gli amici : Sembrava un tranquillo pomeriggio come tanti: prima i compiti e poi quattro calci ad un pallone con gli amici di sempre. Invece, ieri - giovedì 14 febbraio - in un piccolo Comune dell’Alto Vicentino, nel giro di pochi minuti si è consumata una terribile tragedia. Samuele Meneghini, 12 anni appena, si è accasciato al suolo durante una partitella di pallone ed è morto per un infarto poco dopo. La partita e la tragedia Anche ieri pomeriggio Samuele ...

È Morto il giornalista Emilio Randacio - aveva 49 anni : Emilio Randacio, giornalista della Stampa che aveva lavorato per molti anni a Repubblica, è morto a Milano. Era un giornalista di cronaca giudiziaria e aveva seguito i più importanti e noti processi degli ultimi anni. Randacio è stato trovato morto

Emilio Randacio Morto a Milano : giornalista de La Stampa - aveva 50 anni : E’ morto nella notte nella sua abitazione a Milano Emilio Randacio, cronista di giudiziaria del quotidiano La Stampa. Avrebbe compiuto 50 anni a marzo. Originario della Liguria, Randacio da molti anni lavorava a Palazzo di Giustizia a Milano inizialmente per La Voce di Indro Montanelli, poi per Avvenire e per Repubblica prima di passare a La Stampa, seguendo i casi più importanti della cronaca giudiziaria italiana e aveva scritto nel 2008 un ...

Esce di strada mentre rincasa con l’auto del padre e si schianta contro un ulivo : Morto a 20 anni : Manuel Toska, di origini albanesi, commesso presso un supermercato, è spirato alle 7 di questa mattina a causa di un drammatico incidente sulla strada provinciale che collega Gallipoli a Sannicola. Inutili i soccorsi: per estrarre rimasto incastrato nell'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere

James Bond è esistito davvero : è Morto 30 anni e faceva un mestiere ben diverso dallo 007 per cui è passato alla storia : Trenta anni fa, il 14 febbraio 1989, moriva James Bond. Era un importante ornitologo il cui nome venne utilizzato da Ian Fleming per il personaggio dell’agente 007, e morì alla veneranda età di 89 anni all’ospedale Chestnut Hill di Philadelfia. Bond, nato il 4 gennaio del 1900 e cresciuto a Philadelfia, era laureato alla Cambridge University, fu un curatore del reparto ornitologico dell’Accademia di Scienze Naturali, ma ...

Incendio a Pinzano sul Tagliamento : Morto bimbo di 5 anni : Tragedia in Friuli. Un bambino di 5 anni, di origini burkinabè, è morto a causa di un Incendio scoppiato nell’appartamento

Incendio in provincia di Pordenone : trovato Morto un bimbo di 9 anni : Tragedia a Pinzano Al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Il corpo di un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco in una casa di campagna dopo un Incendio, ustionati i ...

Pordenone - incendio a Pinzano al Tagliamento : Morto bimbo di 9 anni : Pordenone, incendio a Pinzano al Tagliamento: morto bimbo di 9 anni Il bambino, originario del Burkina Faso, è rimasto intrappolato tra le fiamme divampate nella sua casa. Soccorso da un vigile del fuoco e portato all'esterno dell'abitazione, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Salve altre due ...