Le partite di oggi 16 febbraio 2019 | Serie A e Serie B in primo piano

Calendario Serie A calcio oggi (16 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 16 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 24ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Cagliari-Parma, gara in cui i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo per mantenere a distanza la zona retrocessione. Alle 20.30 si giocherà invece Atalanta-Milan, scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono infatti distanziate da un solo punto in classifica, a favore dei rossoneri, e ...

partite serie A oggi : dove vederle in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN : La 24esima giornata di serie A sarà suddivisa in quattro giorni: si chiude lunedì sera con Roma-Bologna. Ecco tutte le...

Coppa Italia basket 2019 - il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese ...

Europa League - le partite di oggi e le news dai ritiri : Tre italiane impegnate Gli appuntamenti: ore 18:55 - Rapid Vienna-Inter , Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, ore 18:55 - Lazio-Siviglia , Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253, Ore 21 - ...

Europa League - le partite di oggi delle italiane in televisione : Zurigo-Napoli su TV8 : Riprende per tutti gli appassionati di calcio l'appuntamento settimanale con l'Europa League. Giovedì 14 febbraio, infatti, torneranno in campo il Napoli di Ancelotti, l'Inter di Spalletti e la Lazio di Simone Inzaghi, per disputare i match di andata dei sedicesimi di finale della competizione. Il Napoli affronterà gli svizzeri dello Zurigo, l'Inter giocherà in casa del Rapid Vienna e la Lazio si giocherà la qualificazione all'Olimpico contro il ...

Coppa Italia basket 2019 - il programma delle partite di oggi (14 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Si apre oggi, giovedì 14 febbraio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per il basket Italiano. Presso il Mandela Forum di Firenze andranno infatti in scena le prime due partite dei quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata. Tutte le sfide ad eliminazione diretta in programma si annunciano ...

Europa League oggi (14 febbraio) - il calendario e gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv : Dopo la Champions League oggi è il momento dell’abbuffata di Europa League che martedì ha visto l’antipasto dell’incontro tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, vinto per 1-0 dalla compagine turca. oggi saranno tre le squadre italiane impegnate: alle ore 18.55 avremo in campo l’Inter, in casa del Rapid Vienna, e la Lazio, che ospiterà il Siviglia, mentre alle ore 21.00 il Napoli farà visita allo Zurigo. ...

Champions League - i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi : Champions League – Si sono concluse altre due importanti match. Si tratta di gare valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria della Roma nella giornata di ieri in casa contro il Porto per 2-1, dove si è vista soprattutto la straordinaria doppietta di Nicolò Zaniolo, e il successo esterno del Psg contro il […] L'articolo Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi proviene ...

Champions League - il calendario e gli orari delle partite di oggi : Sky Sport HD , canale 252, e Sky Sport Uno DTT , canale 382 del digitale terrestre, . Tottenham-Borussia Dortmund , mercoledì 13 febbraio, ore 21:00. Sky Sport Football, canale 203.

Champions League calcio oggi (13 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Proseguono i match validi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di calcio. Dopo le vittorie di Roma e PSG, rispettivamente contro Porto e Manchester United, la massima competizione continentale va avanti con altri due incontri previsti questa sera dal fascino particolare. Il Real Madrid, campione in carica, andrà sul campo dell’Ajax per iniziare la sua scalata che vuole portare gli iberici a conquistare il ...

Le partite di oggi 13 febbraio 2019 : ... Champions League in primo piano EUROPA: Champions League Play Off 21:00 Ajax-Real Madrid [Cronaca diretta] 21:00 Tottenham-Dortmund [Cronaca diretta] FRANCIA: Ligue 1 19:00 St. Etienne- Strasburgo ...

Champions League calcio oggi (12 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming. C’è la Roma : L’attesa è ormai finita, dopo due mesi di pausa ritornano le grandi emozioni della Champions League 2018-2019 con i primi scontri ad eliminazione diretta della fase finale. Si parte questa sera con le prime due sfide d’andata degli ottavi di finale in cui si affronteranno Roma-Porto e Manchester United-Psg, due confronti sulla carta abbastanza equilibrati che possono regalare sin da subito grande pathos ed emozioni a non finire. Il ...

Serie A calcio oggi (10 febbraio) - chi gioca? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi, domenica 10 febbraio, si completa il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un turno che avrà inizio con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Genoa, con i padroni di casa a caccia di importanti punti salvezza. Alle 15.00 si svolgeranno tre partite: Atalanta-Spal, Torino-Udinese e Sampdoria-Frosinone. Alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta con il Sassuolo, sfida in cui i bianconeri proveranno a riscattare le ...