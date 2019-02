Genova | nella notte di San Valentino una donna brasiliana è stata picchiata e violentata

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina e Sassuolo pareggiano a Genova e ad Udine nella ventiduesima giornata : Tre le partite andate in scena nel pomeriggio in Serie A, in attesa del match tra Inter e Bologna e soprattutto del confronto tra Roma e Milan, valide per la 22esima giornata del campionato di Calcio. A Ferrara poche emozioni e Torino fermato sullo 0-0 dala SPAL che conquista un punto importante in chiave salvezza salendo a quota 22 punti. Per i granata un risultato che non può certo soddisfare se valutato nell’ottica di un piazzamento ...

Genova - GdF sequestra 2 tonnellate coca : 13.30 Maxi-operazione antidroga tra Italia, Spagna, Colombia e Regno Unito. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno individuato e sequestrato nel porto 60 borsoni contenenti oltre 2 tonnellate di cocaina. Si tratta uno dei più ingenti sequestri effettuati negli ultimi 25 anni in Italia. La droga era all'interno di un container proveniente dalla Colombia e diretto a Barcellona, dove è stata arrestata una ...

Genova - muore operaio : colpito da pezzo caduto da una gru nella sede di Ansaldo : Un operaio di 42 anni, Eros Cinti, è morto sul lavoro poco dopo le 8 di mattina a Genova, nella sede di Ansaldo Energia. Come riporta Il Secolo XIX, l’uomo, un genovese padre di due figli (di 11 e 6 anni), sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru con cui stava movimentando un carico, forse a causa del forte vento. La vittima che viveva a Pontedecimo e lavorava per la Geko, una ditta esterna, era con alcuni colleghi ...

A Che tempo che fa il commovente omaggio di Neri Marcoré dalla zona rossa di Genova canta “La canzone di Marinella” : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “La canzone di Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Ponte Morandi - l’allarme : “15mila tonnellate di amianto - si rischia boom di tumori a Genova” : Secondo l'Osservatorio Nazionale amianto nelle abitazioni sottostanti a Ponte Morandi, che dovranno essere demolite, ci sono migliaia di tonnellate di amianto: "Sono nelle coibentazioni delle tubazioni delle cantine, camini e serbatoi d’acqua rivestiti di eternit, ma anche impianti di riscaldamento e delle guarnizioni delle centrali termiche".Continua a leggere