Federica Carta dopo Sanremo | «A vent’anni non ci sono polemiche»

Federica Carta dopo Sanremo più soddisfatta che mai : Giovane ma con le idee chiare, è salita sul palco di Sanremo insieme a Shade con "Senza Farlo Apposta" con cui si è piazzata diciottesima, Federica Carta però si dice soddisfatta della sua esperienza sul palco dell'Ariston. "Io sono molto soddisfatta; in realtà mi sono divertita, l'ho affrontata forse nel migliore dei modi, senza troppe aspettative e senza troppe ansie". Della classifica finale non si cura: il suo singolo ha oltre 5 milioni di ...

L’instore tour di Federica Carta per Pop Corn e le date con Shade : gli appuntamenti firmacopie da Padova a Nuoro : L'instore tour di Federica Carta per l'album Pop Corn parte oggi, nel giorno del rilascio del disco. Questo pomeriggio, la cantante sarà a Padova e poi a Mestre per incontrare i fan in possesso di una copia fisica dell'album rilasciato dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019, in coppia con Shade. Proprio Shade sarà con lei in alcuni degli appuntamenti firmacopie. I due saranno presenti insieme a Milano il 16 febbraio e a Roma il 21 ...

Federica Carta presenta 'Popcorn' : 'Vi racconto il mio anno' : Il nuovo disco, spiega la cantante, 'nasce dalla mia esigenza di nuova musica, per fare ascoltare tutto quello che non sono riuscita a dire'

Sanremo - Shade e Federica Carta : "Senza farlo apposta? Nata su WhatsApp" : I loro album si intitolano Truman e Popcorn : hanno in comune una 'concezione cinematografica' del mondo e della musica. Questo Sanremo 2019 , se fosse un film, quale sarebbe? 'I o citerei l'album di ...

Il duetto perfetto di Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena a Sanremo con Senza farlo apposta (video) : Federica Carta e Shade duettano con Cristina D'Avena nella quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 8 febbraio. Al duetto sulle note di Senza farlo apposta si aggiunge la regina delle sigle dei cartoni animati che impreziosisce l'apprezzato brano del Festival. Federica Carta e Shade non sono nuovi alle collaborazioni: hanno già duettato sul singolo estivo Irraggiungibile, conquistando le radio e i fan e al Festival di Sanremo 2019 ...

Federica Carta e Shade : solo amici - ma feeling speciale : Un brano che parla ancora d'amore ma in modo più maturo. Dopo la collaborazione per "Irraggiungibile", Federica Carta e Shade hanno portato a Sanremo "Senza farlo apposta". "E' un brano d'amore ma un amore un po' diverso. Un amore non corrisposto, già raccontato in 'Irraggiungibile' ma forse in modo più adolescenziale e scanzonato, qui c'è più maturità e consapevolezza, voglia di farsi del male, sapendolo, sperando che questo male porti però a ...

Federica Carta e Shade a Sanremo 2019 con "Senza farlo apposta" : testo e video : La cantante (ex "Amici") e il rapper, beniamini dei più giovani, per la prima volta in gara tra i Big. Ecco cosa c'è da...

Federica Carta e Shade innamorati ma lui ha un’altra? Parla Ciacci : Shade tradisce la fidanzata con Federica Carta? Il gossip di Sanremo, Parla Giovanni Ciacci Da quando sono usciti con il loro primo singolo insieme, Federica Carta e Shade sono spesso finiti al centro del gossip. I due giovanissimi artisti non sono fidanzati, o almeno questo dichiarano i diretti interessato nel corso delle varie interviste. In […] L'articolo Federica Carta e Shade innamorati ma lui ha un’altra? Parla Ciacci proviene ...

Sanremo 2019 - canzoni : il testo di «Senza farlo apposta» di Federica Carta e Shade : Federica Carta e Shade Senza farlo apposta, canzone con la quale Federica Carta e Shade si presentano al Festival di Sanremo 2019, parla di un amore non corrisposto, con tutti i problemi del caso. Un brano nato la scorsa estate, che “cambierei ancora se potessi”, spiega il rapper, autore del pezzo. La cantante, invece, si rivede molto nel testo, quasi come fosse stato scritto su di lei. canzoni Sanremo 2019: il testo di Senza farlo ...

