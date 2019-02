Dybala duetta con CR7 | Juve formato Champions 3-0 al Frosinone

ilfogliettone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Con il 3-0 sul, Bonucci, Ronaldo), lantus vola a +14 sul Napoli e ci restera' per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per preparare l'impegnativa trasferta di, mercoledi' sera, in casa dell'Atletico Madrid, per l'andata degli ottavi, in quello stesso stadio dove il 1 giugno verra' assegnata la Coppa piu' prestigiosa. Nellasi sono rivisti due terzi della famosa BBC, con Bonucci e Chiellini in campo dal 1', asse tedesco a centrocampo (Emre Can-Khedira) e Matuidi-Pjanic in panchina. Per ilBaroni ha scelto la coppia Ciofani-Ciano, lasciando Pinamonti in panchina fino a meta' del secondo tempo.Dopo tre mesi e mezzo di digiuno in campionatoe' tornato a riassaporare il gusto del gol, rispolverando il sinistro fulminante dal limite dell'area dopo appena 6.' Esultanza con un piccolo ...