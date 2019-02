Uomini e Donne oggi | Ivan deluso | Natalia tra Gonzalez e Andrea

Uomini e Donne : Gian Battista chiama la Polizia per risalire all'autore del video : Il caos scoppiato a Uomini e Donne che ha investito Claire e Gian Battista non si arresta, anzi. Il cavaliere, dopo la diffusione del video che lo ritrae in compagnia di Claire in un bar, intenti a mettersi d'accordo, si è rivolto alla Polizia. Secondo l'uomo, infatti, il video sarebbe stato girato da qualche professionista, non si tratterebbe di un filmato amatoriale. Per questo motivo potrebbe essere stato manomesso e montato ad hoc da ...

Uomini e Donne - Irene Capuano : "Luigi Mastroianni? Lo immagino nella mia vita" : Irene Capuano, a poche settimane dalla scelta di Luigi Mastroianni, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha rivelato quali sono i motivi di attrito con quello che, secondo i fan, potrebbe essere l'uomo della sua vita: Le cose con Luigi non vanno benissimo. Non posso sopportare che abbia detto di farmi da badante e come si è comportato nell’ultimo periodo. Abbiamo due caratteri molto forti e quando ci scontriamo sono scintille. Il ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella si è fidanzata : ecco chi è il nuovo amore : Lasciatasi alle spalle lo scandalo di Uomini e donne e dopo aver fatto ritorno sui social, Sara Affi Fella prova a voltare pagina anche in amore. E lo fa (ancora una volta) con un calciatore. La ex tronista infatti starebbe frequentando un ragazzo che non è né l’ex storico Nicola Panico né Vittorio Parigini. In alcune Instagram story, come riporta IsaeChia, la giovane scrive: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : "Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià mi hanno dato tanto" : A poche ore dalla scelta, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', Lorenzo Riccardi ha tracciato un bilancio della sua esperienza come tronista ed i progetti futuri con quella che sarà la sua scelta tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi è... prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi: "Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià mi hanno dato tanto" ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Il Doppio Gioco di Natalia! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: lite in studio tra Andrea e Ivan. Angela ha le idee chiare su quale sia il suo corteggiatore preferito. Situazione incerta, invece, tra Irene e Valentina. Poche ore fa presso gli studi Mediaset si sono registrate le puntate di Uomini e Donne Trono Classico. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format Classico. La prima storia ad essere trattata ...

Speciale Uomini e donne : stasera Teresa sceglie fra Andrea e Antonio : Questa sera, venerdì 15 febbraio 2019, sarà trasmessa in prima serata l'attesa puntata dello Speciale Uomini e donne. Si tratta di un appuntamento insolito rispetto alla messa in onda delle puntate quotidiane del people show condotto da Maria De Filippi le quali, come già sappiamo, vengono trasmesse ogni pomeriggio sulla rete Mediaset di Canale 5. Nel corso di questa puntata assisteremo alla fine del percorso televisivo della giovane tronista ...

Uomini e Donne : Nino Castanotto accusato di truffa (video) : Stefania Petix, inviata di Striscia La Notizia, ha raccolto la testimonianza di un'ex dipendente di un'agenzia di viaggi che auspica, a distanza di tempo, di ricevere una somma di denaro assai consistente dall'ormai ex proprietario, Nino Castanotto, conosciuto dal pubblico di Canale 5 per la partecipazione al trono over di 'Uomini e Donne': Io come dipendente abbiamo serie difficoltà a farci pagare il dovuto da un ex proprietario di ...

Anticipazioni Uomini e donne : Angela Di Iorio conferma la decisione di abbandonare : La ricerca dell'amore non si è conclusa nel migliore dei modi per Angela Di Iorio all'interno del Trono Over di Uomini e donne. La dama, qualche puntata fa, aveva fatto la conoscenza di Beniamino che l'aveva subito invitata a cena. Il cavaliere sembrava rispecchiare le caratteristiche che lei andava cercando anche se l'uscita della coppia non ha dato i risultati sperati. Nella puntata andata in onda su Canale 5 il 13 febbraio, Benny ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Claudia beffa Lorenzo Riccardi : Claudia Dionigi punisce Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne In attesa delle scelte nel Trono Classico, che si svolgeranno nel prime time a partire da questa sera, a Uomini e Donne continueranno oggi le altalene sentimentali di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Il tronista sarà ancora indeciso, anche se la corteggiatrice di Latina troverà il modo per stuzzicarlo e portare l’attenzione su di lei. oggi in puntata, Claudia e ...

Uomini e donne - il cavaliere Nino accusato di truffa : 'Mi deve dare 40 mila euro' : Esplode la bufera su Nino Castanotto, noto al grande pubblico di Canale 5 per essere uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne. Ieri sera, però, di Nino se ne è parlato non tanto per le sue nuove vicende sentimentali quanto più per un servizio trasmesso nel corso della puntata di Striscia la notizia, dove il cavaliere del trono over è stato accusato di truffa. Stefania Petyx ha intervistato Elena, una donna che sostiene di essere ...

Sanremo young - Speciale Uomini e donne o Suburra? La tv del 15 febbraio : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà "Quarto grado" , condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Attualità, politica e satira saranno protagoniste su La7 dove alle 21.15 ci ...

Anticipazioni Uomini e donne - prima serata : la Langella sceglie in un castello medievale : Oggi 15 febbraio è un giorno molto atteso per i fan di Uomini e donne. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi mai confermate, questa sera su Canale 5 andrà in onda lo speciale dedicato alla scelta di Teresa Langella che annuncerà il nome del suo corteggiatore preferito. Ad arrivare insieme a lei al termine di un percorso durato circa quattro mesi saranno il maestro di sci Antonio Moriconi e l'imprenditore vinicolo Andrea Dal Corso. I due ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Teresa : il pianto con Gemma che poi la consola : Arriva su Canale 5 la fatidica puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che questo venerdì 15 febbraio in prime time alle ore 21.30 verrà trasmesso il primo degli appuntamenti speciali con il dating show di Maria De Filippi, il quale sarà dedicato proprio alla bella tronista napoletana, la quale si congederà dal pubblico rivelando il nome della persona con la quale intende ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata pomeridiana odierna : Luigi interessato a Valentina : Doppio appuntamento in vista per i telespettatori di Uomini e donne nella giornata di oggi 15 febbraio. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 14:45 per un episodio dedicato al Trono Classico. Ma non sarà l'unica puntata in quanto questa sera, al termine di Striscia la notizia, sarà possibile seguire anche l'attesissimo speciale dedicato alla scelta di Teresa Langella, di cui tanto ...