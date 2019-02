Torna in Italia l' ambasciatore francese

Alitalia e Tim - Torna in forze lo Stato imprenditore. E saranno i cittadini a dover mettere mano al portafoglio : Il Tesoro è pronto a fare la sua parte in Tim e Alitalia. Due partite delicate destinate a segnare il ritorno in forze dello Stato imprenditore già in parte teStato con il Monte dei Paschi di Siena. Per le due aziende, la soluzione riprende del resto il leit motiv che il governo gialloverde ha sfruttato anche in occasione del salvataggio di Banca Carige: “Se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprietà dello ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai Torna in campo - le azzurrine impegnate a Busto Arsizio : Domenica le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo il lungo stop imposto dalle finali di Coppa Italia e dal turno di riposo previsto dal calendario del Campionato di A1, domenica finalmente le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup. La regular season vedrà le azzurrine impegnate sul campo della ...

Sui binari d'Italia Torna Treno Verde : Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle start up. Fra queste anche nugo, l'app del Gruppo FS ...

Torna a Roma l'ambasciatore francese : 'I leader italiani hanno mostrato rammarico' : Torna a Roma l'ambasciatore di Francia, Christian Masset. Lo ha reso noto il ministro per gli Affari europei transalpino, Nathalie Loiseau, spiegando che Mattarella ha telefonato a Macron e i due ...

Lite Italia-Francia - il ministro Loiseau : “Oggi Torna a Roma nostro ambasciatore - Macron ha parlato con Mattarella” : L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, “riparte oggi per Roma”: l’annuncio è arrivato dalla ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che, ai microfoni di Rtl, ha spiegato che “il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha chiamato il presidente Macron“. I due “si sono parlati e insieme hanno ribadito l’importanza dell’amicizia tra Italia e Francia, sottolineando ...

Basket - Coppa Italia : incubo Milano La Virtus Bologna Torna grande : Aveva vissuto un incubo, un anno fa, facendosi prendere a pallate da Cantù , ha rivissuto un orribile déjà vu, ieri sera, mostrando di nuovo il suo lato peggiore. Eliminata nei quarti di Coppa Italia, ...

Torna in campo l’Europa League : favorite le italiane secondo i pronostici di William Hill : Il declassamento in Europa League può diventare un’àncora di salvezza per le italiane che puntano a chiudere la stagione con un titolo in bacheca. È il caso di Napoli e Inter che, dopo la retrocessione beffa dalla Champions, hanno ottime chance di approdare agli ottavi di Europa League ai danni rispettivamente di Zurigo e Rapid Vienna. I partenopei stasera saranno impegnati a Zurigo contro la quarta forza del campionato elvetico: la gara ...

Perché il futuro di Alitalia è un enorme punto di domanda (e si Torna a parlare di esuberi) : Dopo il passo indietro del gruppo franco-olandese, c'è "solo" Lufthansa alla finestra (ma con 3.000 esuberi). Conto alla...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...