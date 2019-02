Strasburgo | Conte non è un ‘burattino’ La vera gaffe l’ha fatta Verhofstadt

ilfattoquotidiano

: Non è tutta colpa sua, signor Verhofstadt. Siamo noi ad avervi abituati così male. “Burattino senza feeling”,… - MaxGramel : Non è tutta colpa sua, signor Verhofstadt. Siamo noi ad avervi abituati così male. “Burattino senza feeling”,… - pdnetwork : “#ParlamentoEuropeo preso in giro. Fa un certo effetto sentire Conte a Strasburgo definire un 'impulso prezioso' il… - toiapatrizia : 'Incredibile!, Conte non sa che le misure proposte a Strasburgo sono state già bocciate in aula da leghisti e grill… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) I modi e i toni sprezzanti con cui il belga Guyha apostrofato Giuseppein occasione del discorso del nostro premier al Parlamento europeo sono ovviamente censurabili e offensivi. Ma altrettanto offensiva, per il nostro Paese, è stata la reazione di buona parte della grande stampa italiana. Diversi commentatori, il giorno dopo il misfatto, hanno sintetizzato la faccenda come se lal’avesse commessa nonoffendendo, ma semmaidifendendosi daLa giustificazione per questo approccio vistosamente, e masochisticamente, anti-italiano è stata del tipo: l’Italia è sempre più isolata a livello internazionale. Per certa intellighenzia nostrana è meglio contare zero nei consessi di Bruxelles (e ricevere in compenso tante pacche sulle spalle alle cene di gala) piuttosto che far finalmente valere gli interessi del popolo ...