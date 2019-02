Stati Uniti | indice manifatturiero Empire State migliora a febbraio

Coppa Davis 2019 - Italia nel girone F con Stati Uniti e Canada : Saranno Stati Uniti , testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle Finali del World Group della Coppa Davis 2019 , nella prima edizione della manifestazione con il nuovo ...

Come gli Stati Uniti hanno scongiurato (per ora) che la Cina si allargasse in Groenlandia : Il progetto per la costruzione di tre aeroporti con un finanziamento cinese ha spinto la Difesa americana a chiedere l'intervento della Danimarca

Stati Uniti - inflazione ferma a gennaio : Nuova frenata dell'inflazione negli Stati Uniti nel mese di gennaio , anche se il dato tendenziale appare migliore delle attese e mostra segnali di tenuta dei prezzi. Secondo il Bureau of Labour ...

Stati Uniti - richieste mutuo ancora in forte calo : Nella settimana terminata l'8 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 3,7% dopo il -2,5% riportato la settimana prima. L'indice relativo alle ...

Gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro soldati in Polonia : L’ambasciatrice statunitense in Polonia Georgette Mosbacher ha detto in un’intervista al Financial Times che gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro militari presenti nel paese. Da tempo la Polonia chiede che gli Stati Uniti rafforzino la loro presenza militare per poter fronteggiare

Mark Kelly - ex astronauta e marito di Gabrielle Giffords - si è candidato al Congresso degli Stati Uniti : L’ex astronauta statunitense Mark Kelly si è candidato con i Democratici per un seggio al Senato degli Stati Uniti: quello dell’Arizona occupato per anni dal Repubblicano John McCain, morto nell’agosto 2018. Kelly ha 54 anni ed è sposato con Gabrielle Giffords, ex

Mark Kelly - ex astronauta e attuale marito di Gabrielle Giffords - si è candidato al Congresso degli Stati Uniti : L’ex astronauta statunitense Mark Kelly si è candidato con i Democratici per un seggio al Senato degli Stati Uniti: quello dell’Arizona occupato per anni da John McCain, morto nell’agosto 2018. Kelly ha 54 anni ed è sposato con Gabrielle Giffords, ex

Lorenzo non ce l'ha fatta : per curare il cancro negli Stati Uniti si era mobilitata l'Italia : Il medico-attore di Ancona era affetto da un linfoma chemioresistente, per curare il quale era stata avviata la raccolta fondi per una nuova terapia Oltreoceano. Il crowdfunding aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta: si è spento nella sua casa, mentre preparava il viaggio della speranza

Negli Stati Uniti c’è un accordo per evitare un nuovo “shutdown” : Deve però ancora essere votato e resta da capire se andrà bene a Donald Trump, e c'è tempo fino a venerdì

Lorenzo non ce l'ha fatta : per curare il cancro negli Stati Uniti si era mobilitata l'Italia : Il medico-attore di Ancona era affetto da un linfoma chemioresistente, per curare il quale era stata avviata la raccolta fondi per una nuova terapia Oltreoceano. Il crowdfunding aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta: si è spento nella sua casa, mentre preparava il viaggio della speranza

Ci sono nuovi candidati alla presidenza degli Stati Uniti : La senatrice Elizabeth Warren. (foto: Joe Raedle/Getty Images) Manca poco più di un anno alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, e già ci sono una ventina di candidati. Questa settimana si sono aggiunte alla lista tre donne, tutte del Partito democratico: la senatrice del Minnesota e avvocato Amy Klobuchar, il simbolo della lotta anti-Wall Street Elizabeth Warren e la deputata delle Hawaii Tulsi Gabbard. Quest’ultima aveva già battuto ...

Fed Cup 2019 : Stati Uniti-Australia 2-3 - Ashleigh Barty e Priscilla Hon regalano la semifinale alla squadra di Alicia Molik : È l’Australia l’ultima semifinalista della Fed Cup di tennis. La compagine oceanica raggiunge quindi Romania, Francia e Bielorussia e sfiderà quest’ultima selezione per la conquista dell’atto conclusivo. Un confronto molto tirato quello di Asheville, come da tradizione, con gli Stati Uniti. Le padrone di casa hanno lottato fino in fondo, portando l’incontro al quinto match ma il doppio composto da Ashleigh Barty e ...

Snowboard - Mondiali 2019 : il medagliere. Trionfo degli Stati Uniti - l’Italia chiude con quattro medaglie : Si sono conclusi a Park City (USA) i Mondiali 2019 di Snowboard. l’Italia chiude questa rassegna iridata con quattro medaglie: l’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nella gara a squadre mista e di Roland Fischnaller nel PSL e i bronzi di Moioli ed Emanuel Perathoner. Di seguito il medagliere finale dei Mondiali 2019 di Snowboard. medaglieRE Mondiali 2019 ...

CNN : la politica di Trump e il pesce russo delle mense scolastiche degli Stati Uniti - : La CNN ha collegato la politica del presidente Donald Trump ai bastoncini di pesce che mangiano alcuni studenti americani nelle mense: è pesce pescato prevalentemente in Russia. Secondo il canale, i pescatori in Alaska nel ...