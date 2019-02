Isola | Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè flirtavano prima di partire per l' Honduras

Sesso sull’Isola - notte di passione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? Ecco cosa sta succedendo : Sesso all’Isola dei Famosi? Ecco cosa sta succedendo tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che già dai primi giorni si sarebbero lasciati andare a teneri baci. Come riporta il sito KontroKultura, la scorsa notte i due piccioncini si sarebbero lasciati andare a coccole e baci… Questa mattina però Jeremias avrebbe glissato, dicendo che si sarebbe trattato solo di «un bacino». Mentre Soleil non avrebbe ancora commentato la vicenda. Ma ...

Isola : tra Jeremias e Soleil è scoppiata la passione in Honduras : Sono approdati sulle spiagge honduregne solo pochi giorni fa, eppure tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè è già scoppiata la passione: stando alle immagini mostrate ieri sera nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, tra i due sarebbe già scattato il bacio durante la notte. Soleil, come molti ricorderanno, fu scelta a Uomini e Donne da Luca Onestini che fu concorrente del Grande Fratello vip proprio insieme al fratello di Belen, ...

Bomba all'Isola - Soleil e Jeremias già si conoscevano : spuntano le chat piccanti : Massimo Borgnis, direttore del settimanale Spy, rivela il contenuto di una chat tra la influencer e il fratello di Belen

Isola 14 - Jeremias Rodriguez in lacrime per il padre. Soleil lo consola : Jeremias Rodriguez piange all’Isola dei Famosi per il padre Gustavo Pensando al padre Gustavo, Jeremias Rodriguez ha avuto una crisi di pianto all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen ha fatto una rivelazione molto importante: “Paolo Brosio mi ha detto che ha pregato mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui”. Marco Maddaloni ha provato a dargli sostegno spiegando che in Italia suo padre non ...

Isola dei Famosi - spunta la chat 'piccante' tra Soleil e Jeremias : All'Isola dei Famosi è scoppiata la passione, o forse era già scoppiata prima? C'è il dubbio che Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez avessero iniziato una conoscenza prima di entrare nel cast dell' ...

Jeremias e Soleil - svelate le chat : i messaggi “piccanti” prima dell’Isola : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: i messaggi che i due naufraghi si sono scambiati due mesi fa Sembra essere nata una nuova coppia all’Isola dei Famosi 2019, composta da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. I due sono approdati sull’isola insieme e sin da subito hanno dimostrato di avere una certa complicità. Ed […] L'articolo Jeremias e Soleil, svelate le chat: i messaggi “piccanti” prima ...

Isola Dei Famosi 2019 - i messaggi privati tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè (video) : Il direttore di 'Spy', Massimo Borgnis, ospite, stamattina, a 'Mattino 5, per commentare le vicende dei naufraghi dell''Isola dei Famosi', ha rivelato alcuni dettagli su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si sarebbero scambiati una fitta corrispondenza di messaggi privati sui social prima dello sbarco in Honduras. Il giornalista ha anticipato, nel salotto mattutino di Federica Panicucci, ...

Jeremias a l’Isola dei famosi confessa : lui e Soleil si sono sentiti prima del reality : Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez cotto di Soleil: le prime dichiarazioni dopo il bacio Stasera a l’Isola dei famosi non si poteva non parlare del bacio che si sono dati questa settimana Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. A distanza di pochissimi giorni dal loro arrivo in Honduras tra i due è scoccata la scintilla. La velocità […] L'articolo Jeremias a l’Isola dei famosi confessa: lui e Soleil si sono sentiti prima del ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Isola dei Famosi 2019 : Soleil e Jeremias già si baciano. Poi lei provoca Luca : «Sei molto studiato» : Soleil e Jeremis si baciano - Isola dei Famosi 2019 La ventesima notte trascorsa sull’Isola dei Famosi 2019 si è rivelata galeotta per gli ultimi arrivati, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Effusioni sotto le coperte, abbracci e appassionati baci. Insomma, una bella “esterna”. “Per ora ci stiamo trovando benissimo e non mi va di definire nulla o stare a pensare troppo. Siamo qui, ci troviamo bene, carpe diem” ha ...