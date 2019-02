D’Amato | ultimi 2 anni in aumento morti per malattie apparato respiratorio

romadailynews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Roma – Negliduenella capitale c’è stato un sensibiledei decessi legati alledell’. I dati sono consultabili sull’open data della Regione Lazio sullo stato di salute della popolazione del Lazio (www.statosalutelazio.it).“Nel 2017 – spiega l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio– i decessi perriconducibili all’nella capitale sono state 2.092 con undi 234rispetto alle 1.858 registrate nel 2016. Si tratta di dati che impongono una seria riflessione sulle politiche da mettere in campo nella lotta all’inquinamento”.“L’open data che abbiamo messo a disposizione serve per orientare le politiche di programmazione anche delle Amministrazioni comunali e rappresenta uno strumento formidabile. In appena 24 ore ha già registrato oltre 1.200 ...