Autonomia | governo va avanti Ma Lega e M5s divisi su ruolo delle Camere

Autonomia : Gruppo Zaia - fase tecnica conclusa - o si chiude l'accordo - o chiude il governo : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - “Entro il 15 febbraio ci eravamo presi l'impegno di licenziare il testo base, e cosi è stato. Ora il Movimento 5 Stelle deve concludere quanto da noi iniziato, ovvero la firma definitiva sull'Autonomia del Veneto. Perché, viceversa, sul governo calerà il sipario”. Con

Luigi Di Maio - la mossa sporca contro Lega e Salvini : Autonomia - il governo rischia : Chissà se Matteo Salvini e i vertici della Lega avevano studiato tutto a tavolino già mesi fa. Perchè il modo e le tempistiche con cui si stanno muovendo sui principali dossier di governo, fanno pensare a una strategia meticolosamente studiata per fiaccare, settimana dopo settimana, il M5S e ridurlo

Autonomia e Pa. Cosa ha deciso veramente il governo? : Forse avevano tutti fretta di andare a festeggiare San Valentino, anche se Matteo Salvini vorrebbe abolirlo, ma il Consiglio dei ministri di ieri sera più che “rosso” si è tinto di giallo. Al termine della riunione a Palazzo Chigi, infatti, non è stato scritto e diramato il comunicato ufficiale, com

Autonomia - Governo alla strettoia finale. Zaia : “Se non ci danno ciò che vogliamo - non firmo”. Campania pronta al ricorso : E’ cominciata la settimana dei dubbi amletici per i veneti che, a cominciare dal governatore leghista Luca Zaia, hanno puntato tutto sull’Autonomia, ovvero sull’ottenimento di 23 deleghe dalla Stato per poter gestire in proprio buona parte dei soldi che attualmente finiscono a Roma. Ma la situazione riguarda anche i lombardi e gli emiliano-romagnoli per i quali il 15 febbraio non è il giorno dopo San Valentino, ma il momento ...

Ammissione Giorgetti - pronto a ritirarmi dal governo se non passa l’Autonomia regionale : Il governo sempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la ...

Giancarlo Giorgetti : 'Crisi di governo - se non passasse l'Autonomia io mi ritirerei' : Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio ,...

Giancarlo Giorgetti : "Crisi di governo - se non passasse l'Autonomia io mi ritirerei" : Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleg

Lombardia : Forza Italia - governo mantenga impegno su Autonomia : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Una mozione adottata dai sindaci e dai rappresentanti dei territori affinché il governo nazionale mantenga l’impegno preso con i cittadini lombardi, portando finalmente a compimento il percorso relativo all’autonomia della nostra regione". Questo il documento che sarà

Lombardia : Fontana - 'su Autonomia no compromessi o governo a rischio' (2) : (AdnKronos) - In altre parole, per Fontana "non serve a niente un compromesso come avvenne per la devolution, che a forza di tirare da una parte e dall'altra, fu una soluzione al ribasso. Questa è 'la' riforma su cui tutti i governatori del Nord hanno messo la faccia". E dunque "o si fa una riforma

Autonomia : Marcato (Lega) - 'il Veneto se la aspetta da questo governo - e si farà' : Venezia, 11 gen. (AdnKronos) - "Il Veneto si aspetta che questo governo gli dia l'Autonomia. Se lo aspettano i veneti, tutti i veneti, non solo i leghisti. Per cui, sull'Autonomia non si tratta, non è tema di discussione, l'Autonomia si deve fare, altrimenti non c'è governo. Ma io non ho dubbi, abbi

Autonomia : Gelmini - 'questo governo tradisce il Nord e delude il Sud' : Verona, 11 gen. (AdnKronos) - "E' sempre piu' evidente che i programmi della Lega e del Movimento Cinque Stelle sono programmi inconciliabili e incompatibili, ed e' evidente che siamo di fronte ad una maggioranza che litiga su tutto: immigrazione, trivelle, e una manovra purtroppo a trazione grillin

Luca Zaia avverte il M5s : "Se fanno scherzi sull'Autonomia cade il governo" : "Chi ha detto che i 5 Stelle possano cedere sull'autonomia di regioni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna?". I leghisti del Nord sono sul piede di guerra secondo quanto rivela Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. "Venerdì scorso, in un incontro riservato, il governatore del

Zaia : tutto il governo è per l'Autonomia - convinceremo i perplessi : Roma, 4 gen., askanews, - Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, Lega,, l'accelerazione sull'autonomia regionale non è preoccupante una asimmetria a danno del Mezzogiorno "perché il federalismo è ...

Per la Lega in Lombardia ed Emilia l'Autonomia è questione di vita o di morte per il governo : Se gli si chiede della polemica interna alla maggioranza gialloverde sull'autonomia, Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, risponde con una apparente sufficienza. Quasi a ribadire che la ...