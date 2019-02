Zingaretti: non rimettere insieme cocci

: Ecco la prova che al PD e a Zingaretti NON FREGA NULLA dei problemi dei cittadini che muoiono dopo ore di inutile a… - BarillariM5S : Ecco la prova che al PD e a Zingaretti NON FREGA NULLA dei problemi dei cittadini che muoiono dopo ore di inutile a… - CarloCalenda : E aggiungerei anche Prodi che oggi dice deciderà per tutto il centro sinistra Zingaretti una volta che diventerà il… - nzingaretti : Domani sarò in piazza con i sindacati. L’Italia ha bisogno di investimenti e non di propaganda. L’Italia ha bisogno… -

"Dobbiamo costruire un'alleanza che non c'è ed è sbagliato qualsiasi approccio, e lo dico con chiarezza, che punti adel passato". Così il governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd, negli studi di Radio Capital. "Vedo una disponibilità a combattere e anche ad organizzarsi e non è detto che tutto si organizzerà dentro le dinamiche del Pd" ha aggiunto. Poi: "Senza un nuovo Pd che diventi il baricentro di una nuova alleanza, Salvini governerà per 30 anni", ha concluso.(Di giovedì 14 febbraio 2019)