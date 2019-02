Spoiler U&D | la scelta di Teresa in villa | ci sarebbe stato il rifiuto da parte di

Spoiler U&D : Andrea Dal Corso avrebbe detto 'no' a Teresa - per poi cambiare idea : Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il perCorso a Uomini e Donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ...

U&D Spoiler : Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con la Dionigi : In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo ...

Spoiler U&D : Andrew di Temptation avrebbe risposto 'no' a Teresa - Claudia 'sì' Lorenzo : Nella giornata di oggi, dopo la registrazione della scelta di Lorenzo, sul web sono iniziate a circolare delle interessanti anticipazioni su come sarebbe andata a finire sia per il tronista che per la collega Teresa Langella. Secondo il blog 'Vicolo delle News', infatti, la napoletana avrebbe ricevuto un 'no' da Andrea Dal Corso, mentre Riccardi si sarebbe sentito dire 'sì' da Claudia Dionigi nella sala centrale del castello, che ha ospitato le ...

Spoiler U&D registrazione del 12 febbraio : la scelta di Lorenzo sarebbe la Dionigi : Dopo la scelta di Teresa Langella, ieri pomeriggio, 12 febbraio, è stata registrata la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Lorenzo Riccardi. Il giovane milanese, qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere ormai pronto a concludere il suo percorso in compagnia di una delle sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Sebbene quest'ultima fosse indicata come favorita in vista dell'atto conclusivo, stando alle prime ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa potrebbe essere stata Dal Corso : Sono giorni di fuoco per il pubblico del trono classico di Uomini e Donne che ha seguito l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Per gli ultimi tronisti conosciuti in studio è tempo di dichiarazioni: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, infatti, sono pronti ad annunciare la loro scelta. I due giovani tronisti stanno registrando le rispettive scelte che, come già sappiamo, quest'anno avranno luogo presso un castello in cui il ...

Spoiler U&D la scelta di Teresa : beccata in lacrime con la Galgani : La scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne è ormai alle porte, anzi, potrebbe essere già stata registrata ieri, 11 febbraio. Ad ogni modo, il pubblico da casa prenderà visione di quanto accaduto il prossimo venerdì, 15 febbraio, in prima serata su Canale 5. La produzione del dating-show sta provando in tutti i modi a nascondere quanto sta accadendo, onde evitare la divulgazione di spiacevoli Spoiler per i telespettatori. Tuttavia, qualche ...

Speciale U&D la scelta - Spoiler : Teresa protagonista della 1^ puntata il 15 febbraio : Venerdì 15 febbraio, a partire dalle 21,20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne: la scelta', che avrà come protagonista in questo primo appuntamento Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi uscire dal programma tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di Uomini e donne che hanno seguito le vicissitudini e il percorso dei tronisti e che sono a questo ...

U&D - Spoiler trono di Luigi : tensioni tra Irene a Valentina : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta ieri 10 febbraio, sono volati insulti nello studio di Maria De Filippi. Protagonista Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi, che durante una lite con il tronista ha fatto delle insinuazioni sull'altra corteggiatrice Valentina circa un presunto fidanzato al di fuori del programma. Indiscrezioni che sono state messe a tacere dalla stessa e che hanno convinto della ...

Spoiler U&D : Valentina accusata di avere un ragazzo - lei smentisce e lo presenta a Luigi : Tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno sicuramente notato la nuova corteggiatrice di Luigi, Valentina. La ragazza si è mostrata sin da subito in tutto il suo splendore e la sua grinta: Valentina ha spiazzato letteralmente Luigi in esterna, mostrandogli anche delle foto sensuali presenti sul suo profilo Instagram, che hanno lasciato di sasso il tronista. Ad ogni modo, nel corso della registrazione del 10 febbraio del trono classico, ...

U&D trono Over - Spoiler puntata di oggi : cena romantica per Gemma e Rocco : Inizia una nuova settimana di Uomini e donne e come ogni lunedì, anche oggi 11 febbraio la puntata sarà dedicata alle vicende riguardanti dame e cavalieri del trono Over. Al centro dello studio, come di consueto, si siederà la dama storica Gemma Galgani la quale, dopo settimane di incomprensioni, sembra decisa a riprovarci con Rocco Fredella con il quale, come vedremo, è uscita a cena. Nello studio di Maria De Filippi verrà dato spazio anche a ...

Spoiler U&D - caos Luigi : Giorgia abbandona - gli rimangono solo due corteggiatrici : La registrazione di ieri di Uomini e Donne ha visto protagonista Luigi Mastroianni alle prese con una difficile scelta fra tre corteggiatrici, Valentina, Irene e la bella e dolce Giorgia. Tuttavia, la puntata registrata ieri del popolarissimo dating show di Canale 5 ha gettato Luigi nel caos perché, a breve distanza dalla scelta, una corteggiatrice ha dato forfait dicendo addio alla possibile conquista del cuore del tronista: si tratta di ...

Spoiler U&D : Angela è la nuova tronista - Ivan 'tradito' da Natalia : Oggi 31 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo Dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito tantissime novità che interesseranno gli appassionati di questo programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. In particolare la puntata di oggi ha visto la presentazione di una nuova tronista che si chiama Angela, che è la sorella della ...

Spoiler U&D - 31 gennaio : Cerioli sceglie Arianna - Riccardi indeciso tra Claudia e Giulia : Dopo le consuete puntate dedicate al trono over, torna oggi pomeriggio su canale 5 un nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty tv', vedremo la scelta di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma, prima delle registrazioni delle puntate serali di Uomini e donne, con Arianna. Nell'appuntamento odierno sarà dato spazio anche al trono di Lorenzo Riccardi, il quale dopo ...

U&D - Spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...