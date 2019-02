Renault - Nel 2018 crollano i profitti e calano i ricavi

Espace - Talisman e Koleos sono 'très chic' : premium nel mirino per Renault : ... nelle imponenti berline e sportive a 8 cilindri degli Anni Trenta appartenenti alla famiglia delle 'stelle' come Reinastella, Nervastella e Nerva Gran Sport, la casa francese ha organizzato non ...

Renault-Nissan-Mitsubishi prime al mondo nel 2018. Seguono gruppo Volkswagen e Toyota : Carlos Ghosn - l'artefice della conferma dell' Alleanza Renault Nissan , con Mitsubishi , quale primo costruttore di auto al mondo - ha ben poco da festeggiare. Il manager è in galera in Giappone e nella sua prima intervista, pubblicata oggi sul quotidiano Nikkei, ha accusato i manager contrari alla maggior integrazione fra ...

Espace - Talisman - Koleos eleganza e raffinatezza sono nel Dna di Renault : Cesare Gasparri Zezza Parigi Renault Espace, Koleos e Talisman: Suv, crossover, berlina e station wagon allestite con le esclusive rifiniture d'alta gamma Initiale Paris e tecnologie all'avanguardia, ...

Nuova Peugeot 208 - arriva nel 2019 per sfidare la Renault Clio : La Nuova Peugeot 208 è una delle auto più attese del 2019. Proprio in questi primi giorni dell'anno sono state pubblicate una serie di foto spia relative al futuro modello della casa francese. Il prototipo della vettura è stato sorpreso dai fotografi in Scandinavia, dove i collaudatori stanno compiendo test stradali con temperature rigidissime. Dalle foto scattate è possibile estrapolare numerosi dettagli circa la ventura Peugeot 208, una delle ...

Gruppo Renault a quota 10% in Italia nel 2018 - la 'regina' è sempre Clio. Bene anche la Dacia Sandero Streetway : ROMA - Un 2018 positivo per il Gruppo Renault che, nonostante il calo del mercato, ha chiuso in Italia con una quota del 10%, in pratica un'auto su 10 in circolazione sulle strade Italiane...