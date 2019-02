Papa | stare sopra le parti ma non lavarsi le mani della politica

Papa Francesco : non si prega per stare tranquilli : Papa Francesco si è rivolto ai fedeli riuniti in Aula Paolo VI per l' Udienza generale del mercoledì , approfondendo il significato della preghiera del Padre Nostro, la preghiera cristiana per ...

Papa Francesco : contrastare la tratta è un compito urgente per i cristiani di oggi : ... ha proseguito McCaffrey, preannunciando il progetto del 'primo Summit su fede e filantropia per portare insieme benefattori di tutte le fedi e di tutto il mondo per parlare di come il loro ...

Il Papa : "Dobbiamo imparare a stare vicino a chi soffre" : Gesù continua a farsi carico di queste sofferenze 'mentre il mondo, indifferente, consuma il dramma della propria frivolezza'. Il Papa si chiede come 'reagiamo di fronte a Gesù che soffre, cammina, ...

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio sul papà : "Ha ricevuto una dolorosa notizia - gli staremo vicino" : Il fratello di Belen si confessa a 'Verissimo' tra carriera e vita privata. E chiede di partire per l'Isola dei Famosi...

Clima - Papa Francesco : “Urgente contrastare con più decisione il riscaldamento globale” : “Alla luce del consenso raggiunto alla recente Conferenza internazionale sul Clima (COP-24) svoltasi a Katowice, auspico un impegno più deciso da parte degli Stati a rafforzare la collaborazione nel contrastare con urgenza il preoccupante fenomeno del riscaldamento globale. La Terra è di tutti e le conseguenze del suo sfruttamento ricadono su tutta la popolazione mondiale, con effetti più drammatici in alcune regioni. Tra queste vi è ...

Britney Spears annulla il suo tour : in pausa dalla musica per stare vicina al papà malato : Britney Spears lascia la musica per stare vicina al papà malato : non è una decisione definitiva ma solo temporanea, ed è stata comunicata dalla popstar americana in un lungo post su Instagram. ...

Papa Francesco - l'affondo brutale ai "cattivi cristiani" : meglio atei che stare tutto il giorno in chiesa : L'ultima dichiarazione di Papa Francesco non mancherà di scatenare critiche e polemiche da parte dei suoi sempre più numerosi detrattori. Il pontefice, citando il "discorso della montagna", ha preso le distanze da "quelle persone che vanno in chiesa, magari stanno tutto il giorno in chiesa, e poi vi

Usa - la figlia hostess lavora a Natale : papà prenota 6 voli per poter stare con lei : Oltre alle notizie di cronaca nera, spesso si parla di vicende curiose e quasi commoventi. L'episodio in questione si è verificato negli Stati Uniti d'America, dove un papà americano, Hal, ha deciso di acquistare ben sei biglietti aerei per poter trascorrere la vigilia di Natale e il giorno di Natale assieme a sua figlia Pierce, un'assistente di volo costretta a dover svolgere i suoi turni di lavoro anche durante le feste. Secondo quanto si ...

Papa Francesco chiede di stare in silenzio davanti al presepe : 'Sentirete e vedrete la sorpresa' : Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. ...