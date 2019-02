Massima entropia e reti complesse | dalla finanza alla biologia

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Molti sistemi socio-economici e naturali possono essere efficacemente modellizzati comein cui i nodi rappresentano gli elementi che interagiscono tra loro e i legami le interazioni stesse le quali spesso danno luogo a struttureed irregolari. Tale modellizzazione è fondamentale per lo studio approfondito di tali sistemi: talvolta, però, non si ha accessostruttura totale della rete, ma si ha un’informazione parziale, da cui sorge la necessità di elaborare modelli statistici adattiricostruzione della rete globale. Fisici esperti di teoria delledell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isc), in collaborazione con colleghi della scuola Imt di Lucca e dell’Università di Leiden in Olanda, hanno pubblicato nel numero inaugurale di Nature Reviews Physics un lavoro dove si presenta un approccio matematico comune a questi ...