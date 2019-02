Mafia | beni confiscati ai boss | sottosegretario Gaetti a Palermo

Mafia in provincia di Palermo - sequestrati beni per 7 milioni : Palermo, 29 gen., askanews, - beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo, coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano, nei confronti di Antonino ...

Mafia : Dia Trapani confisca beni per 4 milioni a imprenditore : Palerm, 16 gen. (AdnKronos) - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell’imprenditore Vito Di Giorgi valutato intorno ai 4 milioni di euro. L'imprenditore era stato giudicato già nel 1996 'persona socialmente pericolosa' dal Tribunale che gli aveva in

Mafia - revocata la confisca dei beni ai cugini del superlatitante Messina Denaro : La quinta sezione della Corte d'appello di Palermo ha revocato la confisca dei beni per sette milioni di euro disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani nei confronti di ...

Mafia - Dia confisca beni al boss Nizza : 7.25 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Catania ha eseguito una confisca di beni per 1,5 milioni di euro a Salvatore Nizza, boss affiliato alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Il boss è stato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi.

«Beni confiscati alla Mafia una nuova sede in città» : ... al Fatebenefratelli, durante la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del primo laboratorio di genetica forense della polizia scientifica all'interno di un ospedale nel mondo, per ...