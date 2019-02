Lorenzo Insigne e le corna | brutalizza la fidanzata | ripreso dalle telecamere nascoste È

Lorenzo Insigne - polemiche per lo scherzo de le Iene : “Schiaffi alla moglie per gelosia? Una vergogna” : “Mettere delle risatine quando lui insulta la moglie, la priva della sua libertà, le dà una sberla non è educativo anzi. È inutile mandare in onda servizi sullo stalking o sulle donne colpite da acido e poi passare questo scherzo come intrattenimento positivo. È una vergogna“. O ancora: “Il prossimo anno per la giornata contro la violenza sulle donne potete risparmiare tempo e denaro mandando in onda questo servizio. Vedere lei ...

Zurigo Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne LIVE in conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 9 minuti fa Mentre si prepara a dare l'addio a Marek Hamsik, domani il Napoli debutta in Europa League contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne presenteranno ...

Le Iene : scherzo a Lorenzo Insigne scatena polemiche sui social : Ieri sera, nel corso della trasmissione del canale Italia 1 Le Iene, Lorenzo Insigne, calciatore del Napoli, è stato vittima di uno scherzo della Iena Sebastian Gazzarrini, il tutto con la complicità della moglie dell'attaccante napoletano, Jenny Darone. Questa la 'trama': la bella Jenny vIene contattata da un regista per recitare una parte nel film "Madame Bovary", ma il giovane calciatore sembra non essere contento di questa proposta e ...

“L’Insigne geloso”. Lorenzo vittima di uno scherzo de “Le Iene” : LA MOGLIE COMPLICE E’ andato in onda, pochi minuti fa e su Italia 1, un servizio de “Le Iene” su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, vittima di uno scherzo del programma Mediaset, è andato su tutte le furie a causa di (finte) avances che un regista aveva fatto a sua moglie, “Jenny” (Genoveffa Darone). La signora Insigne, infatti, si è prestata per fare da complice del programma, favorendo la riuscita dello ...

Genoveffa Jenny Darone - chi è la moglie di Lorenzo Insigne/ 'Tu che hai reso bella da morire la mia vita' : Genoveffa Darone, chi è la moglie di Lorenzo Insigne? Bellissima e mamma di due figli, Jenny fa impazzire il campione del Napoli con la sua gelosia.

Le Iene - ecco lo scherzo a Lorenzo Insigne : il video : ROMA - Fiori con dediche che arrivano a casa, messaggini piccanti, un film con lei protagonista insieme ad un attore bellissimo, un regista che ci prova: se vedete tutto questo accadere nel giro di un ...

Calcio - i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire - tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi : giornata numero 22 per la Serie A di Calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole. Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e ...

Napoli - finalmente Insigne : si riaccende la luce di San Lorenzo : Come diceva la canzone? 'Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'. Ecco. E infatti l'ammore di Insigne per il gol, che è un ammore vero, di quelli che resistono finanche alle ...

Napoli - gli Insigne si raccontano : 'Lorenzo grande ma di notte russa' : 'Chi era più bravo tra i due a scuola? Probabilmente nessuno dei due'. Comincia così la simpatica doppia-intervista dei fratelli Lorenzo e Roberto Insigne ai microfoni di Dazn. Uno al Napoli e l'altro ...

Napoli - Lorenzo Insigne : 'Senza i fischi a Koulibaly non mi sarei fatto espellere. Devo tranquillizzarmi' : Lorenzo Insigne è pronto al rientro dopo aver scontato le due giornate di squalifica per l'espulsione in Inter-Napoli di Santo Stefano, la partita dei "buu" razzisti al compagno di squadra Koulibaly e ...

Napoli - new entry in casa Insigne : ecco la nuova Mercedes di Lorenzo : Da sempre appassionato di motori, per Lorenzo c'è un nuovo ingresso in casa, una GT 63S tra le più veloci auto al mondo e pronta ad accompagnare l'azzurro nei prossimi mesi. 'Una grande macchina per ...

Serie B Benevento - Roberto Insigne : «L'espulsione di Lorenzo a San Siro? Colpito dai cori» : Benevento - Roberto Insigne , attaccante del Benevento , ancora di proprietà del Napoli , ha parlato a Radio Crc, nel corso di 'Un Calcio alla Radio': " José Callejon mi diceva sempre che sono il suo ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Lorenzo Insigne TOTGS. Requisiti - Premi e Soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella Lorenzo Insigne TOTGS – Team of the Group Stage, dedicata all’arrivo della Champions League con licenza ufficiale […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Lorenzo Insigne TOTGS. Requisiti, Premi e ...